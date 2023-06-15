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Россияне устроили показательное судилище над 22 "азовцами" – AP

Алена МазуренкоЧетверг, 15 июня 2023, 11:06
Россияне устроили показательное судилище над 22 азовцами – AP
фото: AP

В российском Ростове-на-Дону устроили показательное судилище над 22 "азовцами", которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", среди них - восемь женщин.

Источник: Associated Press

Детали: Оккупанты в среду устроили судилище над 22 украинскими защитниками, которые попали в плен во время боевых действий в Украине.

Речь идет о членах батальона "Азов", который воевал с российскими захватчиками в Мариуполе.

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Российские власти признали "Азов" террористической группировкой.

Украинским бойцам оккупанты выдвинули обвинения в участии в террористической организации и участии в действиях, направленных на свержение поддерживаемой Россией власти в Донецкой области.

В случае признания их "виновными" оккупанты могут посадить украинцев на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

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Из 24 человек, которым предъявлены обвинения, двое были обменены на российских военнопленных в рамках обмена.

Из оставшихся 22 "азовцев", восемь - женщины, которые, по сообщениям, работали поварами в батальоне "Азов".

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Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис): Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника

Напомним: 

  • С 16 по 20 мая 2022 года, после 3-х месяцев обороны и боев, 2 439 военнослужащих вышли из подземелий завода "Азовсталь", надеясь на обмен между Россией и Украиной. Часть бойцов впоследствии удалось освободить из плена. 
  • По данным семей защитников Мариуполя, уже год в российском плену находятся более 1900 военных-защитников "Азовстали", из них – более 700 бойцов полка "Азов".

Темы: АзовРосcиявойнапленные
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