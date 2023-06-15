"Был шокирован выдержкой бойцов: командир зенитчиков рассказал, как сбивали "Кинжалы" над Киевом

"Кинжалы" на подлете к Киеву сбивали бойцы 96-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр", которые проявили безупречную выдержку и концентрацию.

Источник: командир бригады полковник Сергей Яременко с позывным "Гранит" в интервью "АрміяInform"

Детали: Яременко рассказал, что все тренировки по применению комплекса Patriot по различным типам баллистических ракет, которые есть на вооружении страны-агрессора, проводили в режиме имитации. Но даже во время симуляции воздушной обстановки результаты не были 100-процентными.

В то же время именно зенитчики 96-й бригады, первые расчеты, которые учились менее трех месяцев, сумели впервые в истории уничтожить гиперзвуковую ракету Х-47, которую Путин отнес к разряду "аналоговнет", а затем закрепить свой успех, сбив 6 таких ракет.

Реклама:

Прямая речь: "Откровенно говоря, я и сам осознал, что мы сбили именно "Кинжал", только после исследования обломков аналитиками-экспертами.

А уже 16 мая мы доказали, что это точно не случайность. Почти одновременно с разных направлений летело 16 баллистических целей, большинство из них прицельно на комплекс Patriot.

Всегда горжусь подчиненными, но на этот раз даже я был шокирован их выдержкой. Люди понимали, что непосредственно на них движутся баллистические ракеты. Они не запаниковали ни на секунду, действовали слаженно и организованно, распределили цели по секторам, обеспечили их уничтожение на минимальной дальности, достаточно высоко, чтобы уменьшить вероятность повреждений инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ

Я был на связи с командиром дивизиона и понимал, какое это серьезное профессиональное и моральное испытание. После доклада "Воздушное пространство - чистое, все цели уничтожены" эмоций никто не сдерживал... Уже позже мы узнали, что среди этих целей было 6 "Кинжалов". Думаю, такие же эмоции, как у нас, были и у стран-партнеров. Лучшей рекламы для производителей не придумаешь, их комплекс реализовал себя в полной мере, доказал, что способен уничтожать цели, которые россияне позиционировали невозможными для сбивания".

Детали: У зенитчиков есть традиция обозначать на комплексах уничтоженные цели. Но полковник Яременко говорит, что трафарета "Кинжала" пока не изготовили, хотя в целом Patriot за какой-то месяц работы уже уничтожил более 80 воздушных целей.

Яременко отмечает, что, по его мнению, именно Patriot является одним из самых совершенных комплексов противовоздушной обороны. Однако, очевидно, что он не может работать сам по себе. Для защиты Украины необходимо достаточное количество ЗРК различных типов как малой, так и средней дальности, которые в единой системе ПВО будут прикрывать все объекты.