Четверту сотню збитих гелікоптерів ворога "розмочили" морпіхи 36-ї бригади
Четвер, 15 червня 2023, 13:41
Морські піхотинці ліквідували російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор", який став 301-м знищеним вертольотом ворога від початку великої війни.
Джерело: пресслужба 36 окремої бригади морської піхоти
Дослівно: "Морпіхи 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор".
Деталі: За даними УП, це сталося минулої доби.
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Що передувало: У четверговому зведенні Генштабу йшлося, що станом на 15 червня Силами оборони знищено вже 301 гелікоптер ворога.
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