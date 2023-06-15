Четверту сотню збитих гелікоптерів ворога "розмочили" морпіхи 36-ї бригади

Морські піхотинці ліквідували російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор", який став 301-м знищеним вертольотом ворога від початку великої війни.

Джерело: пресслужба 36 окремої бригади морської піхоти

Дослівно: "Морпіхи 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор".

Деталі: За даними УП, це сталося минулої доби.

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Що передувало: У четверговому зведенні Генштабу йшлося, що станом на 15 червня Силами оборони знищено вже 301 гелікоптер ворога.