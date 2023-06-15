Четвертую сотню сбитых вертолетов врага "размочили" морпехи 36-й бригады

Морские пехотинцы ликвидировали российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", который стал 301-м уничтоженным вертолетом врага с начала большой войны.

Источник: пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты

Дословно: "Морпехи 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили дорогостоящий вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор".

Детали: По данным УП, это было в прошедшие сутки.

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Что предшествовало: В четверговой сводке Генштаба говорилось, что по состоянию на 15 июня Силами обороны уничтожен уже 301 вертолет врага.