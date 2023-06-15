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У Росії призначили "вибори" на окупованих територіях України

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 15 червня 2023, 14:05
У Росії призначили вибори на окупованих територіях України
ФОТО РИА НОВОСТИ

У Росії планують 10 вересня провести "вибори" на окупованих територіях України.

Джерело: ТАСС із посиланням на заступника голови Центральної виборчої комісії РФ Миколи Булаєва та голову комісії Елли Памфілової

Деталі: За словами глави російської ЦВК, Міноборони РФ і ФСБ вважають можливим проведення так званих виборів на окупованих територіях чотирьох регіонів України.

"Вибори депутатів законодавчих зборів і представницьких органів муніципальних утворень" призначено на 10 вересня – єдиний день голосування в Росії. Рішення комісії направлять президенту РФ Володимиру Путіну.

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Теми: Росіявибориокупація
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