У Росії призначили "вибори" на окупованих територіях України

У Росії планують 10 вересня провести "вибори" на окупованих територіях України.

Джерело: ТАСС із посиланням на заступника голови Центральної виборчої комісії РФ Миколи Булаєва та голову комісії Елли Памфілової

Деталі: За словами глави російської ЦВК, Міноборони РФ і ФСБ вважають можливим проведення так званих виборів на окупованих територіях чотирьох регіонів України.

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"Вибори депутатів законодавчих зборів і представницьких органів муніципальних утворень" призначено на 10 вересня – єдиний день голосування в Росії. Рішення комісії направлять президенту РФ Володимиру Путіну.