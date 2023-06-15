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В России назначили “выборы” на оккупированных территориях Украины

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 июня 2023, 14:05
В России назначили “выборы” на оккупированных территориях Украины
ФОТО РИА НОВОСТИ

В России планируют провести "выборы" на оккупированных территориях Украины 10 сентября. 

Источник: ТАСС со ссылкой заявление заместителя председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаева и председателя комиссии Эллы Памфиловой

Детали: По словам главы российской ЦИК, Минобороны РФ и ФСБ считают возможным проведение так называемых выборов на оккупированных территориях четырех регионов Украины.

"Выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований" назначены на 10 сентября – Единый день голосования в России. Решение комиссии направят президенту РФ Владимиру Путину.

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Темы: Росcиявиборыоккупация
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