"Бахмутський калькулятор": прикордонники продовжують мінусувати окупантів
Четвер, 15 червня 2023, 14:44
Впродовж останніх днів прикордонники у взаємодії з військовослужбовцями ЗСУ на Бахмутському напрямку знешкодили групу живої сили противника.
Джерело: Держприкордонслужба
Дослівно: "Зокрема оператори БПЛА однієї з механізованих бригад встановили місце розгортання загарбниками нових позицій та маршрути підходу до них.
Для ліквідації місця зосередження піхоти російсько-окупаційних військ залучили й вогневі засоби прикордонного підрозділу.
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Влучна вогнева робота розрахунків мінометів та гранатометів охоронців кордонів дала свій результат - противник втратив 16 окупантів: 5 вбито, ще 11 – поранено".
Деталі: Зазначається, що під постійним вогневим впливом російські загарбники відмовились від намірів облаштування передових позицій та відступили.
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