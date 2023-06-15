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"Бахмутский калькулятор": пограничники продолжают минусовать оккупантов

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 июня 2023, 14:44
Бахмутский калькулятор: пограничники продолжают минусовать оккупантов
скриншот

В течение последних дней пограничники во взаимодействии с военнослужащими ВСУ на Бахмутском направлении обезвредили группу живой силы противника.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "В частности операторы БПЛА одной из механизированных бригад установили место развертывания захватчиками новых позиций и маршруты подхода к ним.

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Для ликвидации места сосредоточения пехоты российско-оккупационных войск привлекли и огневые средства пограничного подразделения.

Меткая огневая работа расчетов минометов и гранатометов охранников границ дала свой результат - противник потерял 16 оккупантов: 5 убиты, еще 11 - ранены".

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Детали: Отмечается, что под постоянным огневым воздействием российские захватчики отказались от намерений обустройства передовых позиций и отступили.

Темы: БахмутПограничная служба
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