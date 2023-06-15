"Бахмутский калькулятор": пограничники продолжают минусовать оккупантов
В течение последних дней пограничники во взаимодействии с военнослужащими ВСУ на Бахмутском направлении обезвредили группу живой силы противника.
Источник: Госпогранслужба
Дословно: "В частности операторы БПЛА одной из механизированных бригад установили место развертывания захватчиками новых позиций и маршруты подхода к ним.
Для ликвидации места сосредоточения пехоты российско-оккупационных войск привлекли и огневые средства пограничного подразделения.
Меткая огневая работа расчетов минометов и гранатометов охранников границ дала свой результат - противник потерял 16 оккупантов: 5 убиты, еще 11 - ранены".
Детали: Отмечается, что под постоянным огневым воздействием российские захватчики отказались от намерений обустройства передовых позиций и отступили.