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"Бахмутский калькулятор": пограничники продолжают минусовать оккупантов

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 июня 2023, 14:44
Бахмутский калькулятор: пограничники продолжают минусовать оккупантов
скриншот

В течение последних дней пограничники во взаимодействии с военнослужащими ВСУ на Бахмутском направлении обезвредили группу живой силы противника.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "В частности операторы БПЛА одной из механизированных бригад установили место развертывания захватчиками новых позиций и маршруты подхода к ним.

Для ликвидации места сосредоточения пехоты российско-оккупационных войск привлекли и огневые средства пограничного подразделения.

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Меткая огневая работа расчетов минометов и гранатометов охранников границ дала свой результат - противник потерял 16 оккупантов: 5 убиты, еще 11 - ранены".

Детали: Отмечается, что под постоянным огневым воздействием российские захватчики отказались от намерений обустройства передовых позиций и отступили.

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Темы: БахмутПограничная служба
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