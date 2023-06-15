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Переміщення до кордонів ЗРК "Бал": Ігнат пояснив характеристики і потенційну загрозу

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 червня 2023, 18:22
Переміщення до кордонів ЗРК Бал: Ігнат пояснив характеристики і потенційну загрозу
ЗЗРК "Бал". ілюстративне фото

Переміщення росіянами у Брянську область дивізіону берегових ракетних комплексів "Бал" дефіцит ракетного озброєння в РФ, водночас українські військові діятимуть відповідно до нових загроз.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат на онлайн брифінгу та в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Була інформація про переміщення в Брянську область одного дивізіона ЗРК "Бал".

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Це наземний комплекс, який призначений для того, щоб вражати надводні цілі. Ракети до нього – модернізовані – Х-35У, за заявленими росіянами характеристиками, мають збільшений радіус дії.

Пишуть росіяни, що до 500 км, але я думаю, що все таки це завищений показник. Точно ми знати не можемо, але дальність ураження 260 кілометрів, мабуть, є (тобто орієнтовна загроза може бути для північних центральних чи східних областей)".

Деталі: За словами Ігната, ракета цього ЗРК має бойову частину до 150 кг (порівняти з ракетою Х-101 чи "Калібром", де 400-450 кг).

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Сама ракета також є меншою, це, можливо більш небезпечно, тому що її важче виявляти, плюс вона призначена летіти над водою, таким чином може притискатись до земної поверхні.

Водночас речник Повітряних сил зазначив, що противник уже такі ракети зрештою використовував для атак по Одеській та Миколаївській області. Кілька пусків було зафіксовано і було одне-два збиття цієї ракети саме на цьому напрямку, додав Ігнат.

Такі ракети використовуються і з повітряних платформ (літаків та гелікоптерів).

Водночас швидкість Х-35У дозволяє її збивати українській ППО. Офіцер висловив упевненість, що військове керівництво свідоме нових загроз, які виникають, і буде вживати заходи протидії цим загрозам.

За словами Ігната, перекидання цього дивізіону свідчить про те, що у противника все ж є дефіцит крилатих і балістичних ракет.

Пряма мова: "Саме тому такі речі, як протикорабельні комплекси з’являються вже і на півночі, там де немає власне моря, але є Дніпро. В будь-якому разі потрібно розуміти, що є небезпека і до неї треба бути готовими".

Теми: війнаППОПовітряні сили ЗСУ
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