Переміщення до кордонів ЗРК "Бал": Ігнат пояснив характеристики і потенційну загрозу

Переміщення росіянами у Брянську область дивізіону берегових ракетних комплексів "Бал" дефіцит ракетного озброєння в РФ, водночас українські військові діятимуть відповідно до нових загроз.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат на онлайн брифінгу та в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Була інформація про переміщення в Брянську область одного дивізіона ЗРК "Бал".

Це наземний комплекс, який призначений для того, щоб вражати надводні цілі. Ракети до нього – модернізовані – Х-35У, за заявленими росіянами характеристиками, мають збільшений радіус дії.

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Пишуть росіяни, що до 500 км, але я думаю, що все таки це завищений показник. Точно ми знати не можемо, але дальність ураження 260 кілометрів, мабуть, є (тобто орієнтовна загроза може бути для північних центральних чи східних областей)".

Деталі: За словами Ігната, ракета цього ЗРК має бойову частину до 150 кг (порівняти з ракетою Х-101 чи "Калібром", де 400-450 кг).

Сама ракета також є меншою, це, можливо більш небезпечно, тому що її важче виявляти, плюс вона призначена летіти над водою, таким чином може притискатись до земної поверхні.

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Водночас речник Повітряних сил зазначив, що противник уже такі ракети зрештою використовував для атак по Одеській та Миколаївській області. Кілька пусків було зафіксовано і було одне-два збиття цієї ракети саме на цьому напрямку, додав Ігнат.

Такі ракети використовуються і з повітряних платформ (літаків та гелікоптерів).

Водночас швидкість Х-35У дозволяє її збивати українській ППО. Офіцер висловив упевненість, що військове керівництво свідоме нових загроз, які виникають, і буде вживати заходи протидії цим загрозам.

За словами Ігната, перекидання цього дивізіону свідчить про те, що у противника все ж є дефіцит крилатих і балістичних ракет.

Пряма мова: "Саме тому такі речі, як протикорабельні комплекси з’являються вже і на півночі, там де немає власне моря, але є Дніпро. В будь-якому разі потрібно розуміти, що є небезпека і до неї треба бути готовими".