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Перемещение к границам ЗРК "Бал": Игнат объяснил характеристики и потенциальную угрозу

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 июня 2023, 18:22
Перемещение к границам ЗРК Бал: Игнат объяснил характеристики и потенциальную угрозу
ЗЗРК "Бал". иллюстративное фото

Перемещение россиянами в Брянскую область дивизиона береговых ракетных комплексов "Бал" дефицит ракетного вооружения в РФ, в то же время украинские военные будут действовать в соответствии с новыми угрозами.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат на онлайн-брифинге и в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Была информация о перемещении в Брянскую область одного дивизиона ЗРК "Бал".

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Это наземный комплекс, который предназначен для того, чтобы поражать надводные цели. Ракеты к нему - модернизированные - Х-35У, по заявленным россиянами характеристикам, имеют увеличенный радиус действия.

Пишут россияне, что до 500 км, но я думаю, что все же это завышенный показатель. Точно мы знать не можем, но дальность поражения 260 километров, видимо, есть (то есть ориентировочная угроза может быть для северных центральных или восточных областей)".

Детали: По словам Игната, ракета этого ЗРК имеет боевую часть до 150 кг (сравнить с ракетой Х-101 или "Калибром", где 400-450 кг).

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Сама ракета также меньше, это, возможно, более опасно, потому что ее труднее обнаруживать, плюс она предназначена лететь над водой, таким образом может прижиматься к земной поверхности.

В то же время спикер Воздушных сил отметил, что противник уже такие ракеты использовал, для атак по Одесской и Николаевской области. Несколько пусков было зафиксировано и было одно-два сбития этой ракеты именно на этом направлении, добавил Игнат.

Такие ракеты используются и с воздушных платформ (самолетов и вертолетов).

В то же время скорость Х-35У позволяет ее сбивать украинской ПВО. Офицер выразил уверенность, что военное руководство осознает новые угрозы, которые возникают, и будет принимать меры противодействия этим угрозам.

По словам Игната, переброска этого дивизиона свидетельствует о том, что у противника все же есть дефицит крылатых и баллистических ракет.

Прямая речь: "Именно поэтому такие вещи, как противокорабельные комплексы появляются уже и на севере, там где нет собственно моря, но есть Днепр. В любом случае нужно понимать, что есть опасность и к ней надо быть готовыми".

Темы: войнаПВОВоздушные силы ВСУ
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