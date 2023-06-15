Зеленський про резолюцію Європарламенту: Час для інтеграційної визначеності настав

Президент Володимир Зеленський відзначив, що Європарламент підтримує прийняття України в Євросоюз і напрацювання запрошення її до НАТО в рамках найближчого саміту Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 15 червня

Пряма мова: "Маємо вагомі кроки, які посилюють наші позиції, одразу на кількох напрямках.

Європарламент ухвалив потужну резолюцію на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень нашого народу. Є конкретний заклик до лідерів Євросоюзу визначити чіткий шлях до набуття нашою державою членства в ЄС.

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А в питанні про Альянс Європарламент фіксує саме той сенс нашого українського внеску в євроатлантичну безпеку, який передбачає, що шлях України в НАТО та запрошення до вступу мають бути напрацьовані вже в контексті підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі.

Час для інтеграційної та безпекової визначеності, очвеидно, настав.

Я дякую за фактичну констатацію цього усім членам Європарламенту і пані президентці Європарламенту Роберті Мецолі, а також голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку за постійну й результативну роботу з парламентами країн наших партнерів".

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Деталі: Другим вагомим міжнародним кроком цього дня президент назвав зареєстрований у Сполучених Штатах Америки законопроект про конфіскацію та передачу Україні активів Росії як репарацій.

Цьому передувало: 15 червня Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України, у якій вказав, що інтеграція України до ЄС і НАТО покращить безпекову ситуацію для регіону та всього світу. Європарламентарі висловили сподівання, що переговори про вступ України до ЄС почнуться цього року, а також закликали членів НАТО почати процес прийняття України до Альянсу після завершення війни.