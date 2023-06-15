Зеленский о резолюции Европарламента: Время для интеграционной определенности настало

Президент Владимир Зеленский отметил, что Европарламент поддерживает принятие Украины в Евросоюз и наработку приглашения ее в НАТО в рамках ближайшего саммита Альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 15 июня

Прямая речь: "Есть весомые шаги, которые усиливают наши позиции, сразу на нескольких направлениях.

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Европарламент принял мощную резолюцию в поддержку европейских и евроатлантических стремлений нашего народа. Есть конкретный призыв к лидерам Евросоюза определить четкий путь к получению нашим государством членства в ЕС.

А в вопросе об Альянсе Европарламент фиксирует именно тот смысл нашего украинского вклада в евроатлантическую безопасность, который предусматривает, что путь Украины в НАТО и приглашение к вступлению должны быть наработаны уже в контексте подготовки к саммиту Альянса в Вильнюсе.

Время для интеграционной определенности и определенности с безопасностью, очевидно, настало.

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Я благодарю за фактическую констатацию этого всех членов Европарламента и госпожу президентку Европарламента Роберту Мецоли, а также главу Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука за постоянную и результативную работу с парламентами стран наших партнеров".

Детали: Вторым весомым международным шагом этого дня президент назвал зарегистрированный в Соединенных Штатах Америки законопроект о конфискации и передаче Украине активов России в качестве репараций.

Этому предшествовало: 15 июня Европарламент одобрил резолюцию в поддержку Украины, в которой указал, что интеграция Украины в ЕС и НАТО улучшит ситуацию с безопасностью для региона и всего мира. Европарламентарии выразили надежду, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в этом году, а также призвали членов НАТО начать процесс принятия Украины в Альянс после завершения войны.