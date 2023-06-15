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Зеленський про конфіскацію активів РФ: "Еліта" диктатора має відчути, що таке втрата 

Олена РощінаЧетвер, 15 червня 2023, 23:16
Зеленський про конфіскацію активів РФ: Еліта диктатора має відчути, що таке втрата 
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський назвав вагомим міжнародним кроком зареєстрований у Сполучених Штатах Америки законопроект про конфіскацію та передачу Україні активів Росії в якості репарацій за збитки від розпочатої Володимиром Путіним війни.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 15 червня

Пряма мова: "Я дякую сенаторам США за потужну двопартійну підтримку цього питання про справедливість для України та всіх жертв російського терору.

У таких диктатурах, як російська, саме гроші є найвищою цінністю. І тим паче для осіб, які обслуговують керівний режим або є фактично господарями державних структур.

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Коли свої гроші втратить і держава-терорист, і всі російські особи, чия колаборація з Кремлем створила умови для російської агресії або які є публічним прикриттям для російських корупціонерів, тоді буде досягнута дуже важлива мета – вони відчують, що таке втрата. 

Вони ж не поважають життя й не жаліють, коли втрачаються людські життя. Російський панівний клас не цінує людей і готовий витрачати людські життя сотнями тисяч. А от гроші вони жаліють – ті, які привласнили до речі. 

Свої активи вони цінують. Вони повинні їх повністю втратити, причому на користь саме тих, хто постраждав від їхньої агресії, від цієї терористичної війни на користь нашої держави, наших людей".

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Цьому передувало: 15 червня група сенаторів США від обох партій внесла проєкт Акту про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців (REPO), який значно розширює можливості конфіскації російських активів та їхнє передання на користь України.

Теми: ЗеленськийСШАрепараціїРосія
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