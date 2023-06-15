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Зеленский о конфискации активов РФ: "Элита" диктатора должна почувствовать, что такое потеря 

Елена РощинаЧетверг, 15 июня 2023, 23:16
Зеленский о конфискации активов РФ: Элита диктатора должна почувствовать, что такое потеря 
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский назвал весомым международным шагом зарегистрированный в Соединенных Штатах Америки законопроект о конфискации и передаче Украине активов России в качестве репараций за убытки от начатой Владимиром Путиным войны.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 15 июня

Прямая речь: "Я благодарю сенаторов США за мощную двухпартийную поддержку этого вопроса о справедливости для Украины и всех жертв российского террора.

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В таких диктатурах, как российская, именно деньги являются высшей ценностью. И тем более для лиц, обслуживающих руководящий режим или являющихся фактически хозяевами государственных структур.

Когда свои деньги потеряет и государство-террорист, и все российские лица, чья коллаборация с Кремлем создала условия для российской агрессии или которые являются публичным прикрытием для российских коррупционеров, тогда будет достигнута очень важная цель – они почувствуют, что такое потеря. 

Они же не уважают жизнь и не жалеют, когда теряются человеческие жизни. Российский правящий класс не ценит людей и готов тратить человеческие жизни сотнями тысяч. А вот деньги они жалеют – те, которые присвоили, кстати. 

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Свои активы они ценят. Они должны их полностью потерять, причем в пользу именно тех, кто пострадал от их агрессии, от этой террористической войны в пользу нашего государства, наших людей".

Этому предшествовало: 15 июня группа сенаторов США от обеих партий внесла проект Акта о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев (REPO), который значительно расширяет возможности конфискации российских активов и их передачи в пользу Украины.

Темы: ЗеленскийСШАрепарацииРосcия
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