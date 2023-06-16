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"Шахеди" атакували Одещину і Миколаївщину: працює ППО

"Українська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 00:27
Шахеди атакували Одещину і Миколаївщину: працює ППО
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Одеську і Миколаївську області вночі 16 червня атакували ворожі "Шахеди", їм протистоять українські сили протиповітряної оборони.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Наразі (повідомлення опубліковано о 00:07 – ред.) "Шахеди" спостерігаються у Одеській та Миколаївській областях.

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Працює протиповітряна оборона!".

Деталі: Ввечері 15 червня Повітряні сили повідомили, що на південному напрямку зафіксовано рух кількох ударних безпілотників типу "Shahed".

Наразі повітряну тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

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Теми: безпілотникиШахедОдеська областьМиколаївська область
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