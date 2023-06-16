"Шахеди" атакували Одещину і Миколаївщину: працює ППО
П'ятниця, 16 червня 2023, 00:27
Одеську і Миколаївську області вночі 16 червня атакували ворожі "Шахеди", їм протистоять українські сили протиповітряної оборони.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Наразі (повідомлення опубліковано о 00:07 – ред.) "Шахеди" спостерігаються у Одеській та Миколаївській областях.
Працює протиповітряна оборона!".
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Деталі: Ввечері 15 червня Повітряні сили повідомили, що на південному напрямку зафіксовано рух кількох ударних безпілотників типу "Shahed".
Наразі повітряну тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.