"Шахеды" атаковали Одесскую и Николаевскую области: работает ПВО

Одесскую и Николаевскую области ночью 16 июня атаковали вражеские "Шахеды", им противостоять украинские силы противовоздушной обороны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Сейчас (сообщение опубликовано в 00:07 – ред.) "Шахеды" наблюдаются в Одесской и Николаевской областях.

Работает противовоздушная оборона!".

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Детали: Вечером 15 июня Воздушные силы сообщили, что на южном направлении зафиксировано движение нескольких ударных беспилотников типа "Shahed".

Сейчас воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.