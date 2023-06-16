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"Шахеды" атаковали Одесскую и Николаевскую области: работает ПВО

"Украинская правда"Пятница, 16 июня 2023, 00:27
Шахеды атаковали Одесскую и Николаевскую области: работает ПВО
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGESОЕ ФОТО "ШАХЕДОВ"

Одесскую и Николаевскую области ночью 16 июня атаковали вражеские "Шахеды", им противостоять украинские силы противовоздушной обороны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Сейчас (сообщение опубликовано в 00:07 – ред.) "Шахеды" наблюдаются в Одесской и Николаевской областях.

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Работает противовоздушная оборона!".

Детали: Вечером 15 июня Воздушные силы сообщили, что на южном направлении зафиксировано движение нескольких ударных беспилотников типа "Shahed".

Сейчас воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

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Темы: беспилотникиШахедОдесская областьНиколаевская область
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