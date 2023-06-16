Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Шахеды" атаковали Одесскую и Николаевскую области: работает ПВО

"Украинская правда"Пятница, 16 июня 2023, 00:27
Шахеды атаковали Одесскую и Николаевскую области: работает ПВО
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGESОЕ ФОТО "ШАХЕДОВ"

Одесскую и Николаевскую области ночью 16 июня атаковали вражеские "Шахеды", им противостоять украинские силы противовоздушной обороны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Сейчас (сообщение опубликовано в 00:07 – ред.) "Шахеды" наблюдаются в Одесской и Николаевской областях.

Работает противовоздушная оборона!".

Реклама:

Детали: Вечером 15 июня Воздушные силы сообщили, что на южном направлении зафиксировано движение нескольких ударных беспилотников типа "Shahed".

Сейчас воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Темы: беспилотникиШахедОдесская областьНиколаевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
беспилотники
Над Одесской областью Силы обороны сбили 3 вражеских "Шахеда" – Гуменюк
Британия проверяет возможное сотрудничество своих ученых с Ираном для изготовления дронов-камикадзе
Ночью над Хмельницкой областью воздушники уничтожили 6 "Шахедов"
Последние новости
01:37
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
00:25
видеоВ Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
Все новости...
Реклама: