ППО знищила вночі 2 "Шахеди"

Сили протиповітряної оборони вночі 16 червня збили 2 з 2 "Шахедів", які атакували територію України.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні – задіяла 2 іранських ударних БпЛА типу "Shahed".

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Усі дрони знищено протиповітряною обороною".

Деталі: Повітряні сили уточнили, що 2 іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" знищено на південному напрямку – у Миколаївській області.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські безпілотники атакували Одеську і Миколаївську області.