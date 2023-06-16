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ПВО уничтожила ночью 2 "Шахеды"

"Украинская правда"Пятница, 16 июня 2023, 07:28
ПВО уничтожила ночью 2 Шахеды
ЕЛЕМЕНТИ ЗБИТОГО "ШАХЕДА". ФОТО GETTY IMAGES

Силы противовоздушной обороны ночью 16 июня сбили 2 из 2 "Шахедов", которые атаковали территорию Украины.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине – задействовала 2 иранских ударных БпЛА типа "Shahed".

Все дроны уничтожены противовоздушной обороной".

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Датали: Воздушные силы уточнили, что 2 иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" уничтожены на южном направлении – в Николаевской области.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские беспилотники атаковали Одесскую и Николаевскую области.

Темы: ПВОШахедГенштаб
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