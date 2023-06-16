ПВО уничтожила ночью 2 "Шахеды"
Пятница, 16 июня 2023, 07:28
Силы противовоздушной обороны ночью 16 июня сбили 2 из 2 "Шахедов", которые атаковали территорию Украины.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине – задействовала 2 иранских ударных БпЛА типа "Shahed".
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Все дроны уничтожены противовоздушной обороной".
Датали: Воздушные силы уточнили, что 2 иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" уничтожены на южном направлении – в Николаевской области.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские беспилотники атаковали Одесскую и Николаевскую области.
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