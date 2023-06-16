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Розвідка Британії розповіла про першого з початку року ліквідованого в Україні генерала РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 09:20
Розвідка Британії розповіла про першого з початку року ліквідованого в Україні генерала РФ
Сергій Горячев. Фото wikipedia.org

Розвідка Великої Британії повідомляє, що російський генерал-майор Сергій Горячев майже напевно загинув під час удару по командному пункту приблизно 12 червня на півдні Україні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому 16 червня у Twitter.

За даними відомства, Горячев був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

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"Зважаючи на те, що призначений командувач 35-ї загальновійськової армії, генерал-лейтенант Олександр Санчик, заповнив вакантну посаду у вищому командуванні, існує реальна можливість того, що Горячев був виконувачем обов'язків командувача армії на момент своєї загибелі", – йдеться у повідомленні.

Як наголосили у розвідці, Горячев – перший російський генерал, загибель якого в Україні підтверджена з початку 2023 року.

Відомство нагадує, що військовослужбовці 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ стояли в Бучі під час масових вбивств цивільних, а в червні 2022 року це формування було значною майже повністю знищене під Ізюмом.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, інформація про ліквідацію російського генерал-майора Сергєя Горячева з'явилась 13 червня. Зазначалось, що він загинув унаслідок ракетної атаки.

Російські пропагандисти заявляють, що це трапилося 12 червня на Запорізькому напрямку, де тривають інтенсивні бої.

Міністерство оборони Росії смерть свого генерала не коментувало.

Теми: РосіявійнаВелика Британіярозвідка
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