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Разведка Британии рассказала о первом с начала года ликвидированном в Украине генерале РФ

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 09:20
Разведка Британии рассказала о первом с начала года ликвидированном в Украине генерале РФ
Сергей Горячев. Фото wikipedia.org

Разведка Великобритании сообщает, что российский генерал-майор Сергей Горячев почти наверняка погиб во время удара по командному пункту примерно 12 июня на юге Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном 16 июня в Twitter.

По данным ведомства, Горячев был начальником штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ.

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"Учитывая то, что назначенный командующий 35-й общевойсковой армии, генерал-лейтенант Александр Санчик, заполнил вакантную должность в высшем командовании, существует реальная возможность того, что Горячев был исполняющим обязанности командующего армией на момент своей гибели", – говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, Горячев – первый российский генерал, гибель которого в Украине подтверждена с начала 2023 года.

Ведомство напоминает, что военнослужащие 35-й общевойсковой армии ВС РФ стояли в Буче во время массовых убийств гражданских, а в июне 2022 года это формирование было почти полностью уничтожено под Изюмом.

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Напомним, информация о ликвидации российского генерал-майора Сергея Горячева появилась 13 июня. Отмечалось, что он погиб в результате ракетной атаки.

Российские пропагандисты заявляют, что это случилось 12 июня на Запорожском направлении, где продолжаются интенсивные бои.

Министерство обороны России смерть своего генерала не комментировало.

Темы: РосcиявойнаВеликобританияразведка
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