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Україна знайшла 11 полонених українців, яких Росія передала Угорщині, і знає їхні імена

Олена РощінаП'ятниця, 16 червня 2023, 10:00
Україна знайшла 11 полонених українців, яких Росія передала Угорщині, і знає їхні імена
Із Telegram Олега Котенка

Українська влада встановила місцезнаходження 11 українських захисників, які після взяття в полон росіянами потрапили на територію Угорщини.

Джерело: український уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко 

Деталі: Котенко повідомив, що завдяки злагодженій роботі команди уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час перебуває 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених.

Пряма мова: "Наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їхніх родичів та відповідні правоохоронні органи.

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Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей".

Деталі: До повернення захисників на територію України вони продовжують залишатися в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Котенко наголосив, що збір та аналіз інформації про зниклих безвісти під час воєнних дій є одним із пріоритетних напрямків його діяльності як уповноваженого.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Російська православна церква повідомила, що 8 червня "у рамках міжцерковного співробітництва" і на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях на боці України.
  • Пізніше угорський віцепрем’єр Жолт Шем’єн, який курував домовленості з росіянами, підтвердив цю інформацію.
  • У МЗС України заявили, що український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. До міністерства для пояснень запросили тимчасового повіреного Угорщини. Водночас у МЗС наголосили, що звільнення українських військовополонених – це "завжди гарна новина".
  • ЗМІ дізналися, що звільнення 11-х українських військовополонених та їхнє перевезення в Угорщину могло бути особистою ініціативою віцепрем’єр-міністра Жолта Шем’єна, про яку не знав більше ніхто в уряді.

Теми: полоненіУгорщинаРосія
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