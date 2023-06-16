Україна знайшла 11 полонених українців, яких Росія передала Угорщині, і знає їхні імена
Українська влада встановила місцезнаходження 11 українських захисників, які після взяття в полон росіянами потрапили на територію Угорщини.
Джерело: український уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко
Деталі: Котенко повідомив, що завдяки злагодженій роботі команди уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час перебуває 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених.
Пряма мова: "Наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їхніх родичів та відповідні правоохоронні органи.
Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей".
Деталі: До повернення захисників на територію України вони продовжують залишатися в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Котенко наголосив, що збір та аналіз інформації про зниклих безвісти під час воєнних дій є одним із пріоритетних напрямків його діяльності як уповноваженого.
Передісторія:
- Російська православна церква повідомила, що 8 червня "у рамках міжцерковного співробітництва" і на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях на боці України.
- Пізніше угорський віцепрем’єр Жолт Шем’єн, який курував домовленості з росіянами, підтвердив цю інформацію.
- У МЗС України заявили, що український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. До міністерства для пояснень запросили тимчасового повіреного Угорщини. Водночас у МЗС наголосили, що звільнення українських військовополонених – це "завжди гарна новина".
- ЗМІ дізналися, що звільнення 11-х українських військовополонених та їхнє перевезення в Угорщину могло бути особистою ініціативою віцепрем’єр-міністра Жолта Шем’єна, про яку не знав більше ніхто в уряді.