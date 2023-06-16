Україна знайшла 11 полонених українців, яких Росія передала Угорщині, і знає їхні імена

Українська влада встановила місцезнаходження 11 українських захисників, які після взяття в полон росіянами потрапили на територію Угорщини.

Джерело: український уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко

Деталі: Котенко повідомив, що завдяки злагодженій роботі команди уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час перебуває 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених.

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Пряма мова: "Наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їхніх родичів та відповідні правоохоронні органи.

Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей".

Деталі: До повернення захисників на територію України вони продовжують залишатися в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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Котенко наголосив, що збір та аналіз інформації про зниклих безвісти під час воєнних дій є одним із пріоритетних напрямків його діяльності як уповноваженого.

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