Украина нашла 11 пленных украинцев, которых Россия передала Венгрии, и знает их имена
Украинские власти установили местонахождение 11 украинских защитников, которые после взятия в плен россиянами попали на территорию Венгрии.
Источник: украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко
Детали: Котенко сообщил, что благодаря слаженной работе команды уполномоченного было установлено, что на территории Венгрии в настоящее время находится 11 защитников Украины, которых страна-агрессор удерживала как военнопленных.
Прямая речь: "Сейчас установлены фамилии наших героев, маршрут их перемещения в Венгрию, уведомлены их родственники и соответствующие правоохранительные органы.
Следует отметить, что до сих пор о 7 из 11 наших граждан, место содержания которых было установлено, вообще не было никаких сведений".
Детали: До возвращения защитников на территорию Украины они продолжают оставаться в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Котенко отметил, что сбор и анализ информации о пропавших без вести во время военных действий является одним из приоритетных направлений его деятельности как уполномоченного.
Предыстория:
- Российская православная церковь сообщила, что 8 июня "в рамках межцерковного сотрудничества" и по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.
- Позже венгерский вице-премьер Жолт Шемьен, который курировал договоренности с россиянами, подтвердил эту информацию.
- В МИД Украины заявили, что украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. В министерство для объяснений пригласили временного поверенного Венгрии. В то же время в МИД подчеркнули, что освобождение украинских военнопленных – это "всегда хорошая новость".
- СМИ узнали, что освобождение 11-ти украинских военнопленных и их перевозка в Венгрию могло быть личной инициативой вице-премьер-министра Жолта Шемьена, о которой не знал больше никто в правительстве.