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Украина нашла 11 пленных украинцев, которых Россия передала Венгрии, и знает их имена

Елена РощинаПятница, 16 июня 2023, 10:00
Украина нашла 11 пленных украинцев, которых Россия передала Венгрии, и знает их имена
Из Telegram Олега Котенко

Украинские власти установили местонахождение 11 украинских защитников, которые после взятия в плен россиянами попали на территорию Венгрии.

Источник: украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко 

Детали: Котенко сообщил, что благодаря слаженной работе команды уполномоченного было установлено, что на территории Венгрии в настоящее время находится 11 защитников Украины, которых страна-агрессор удерживала как военнопленных.

Прямая речь: "Сейчас установлены фамилии наших героев, маршрут их перемещения в Венгрию, уведомлены их родственники и соответствующие правоохранительные органы.

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Следует отметить, что до сих пор о 7 из 11 наших граждан, место содержания которых было установлено, вообще не было никаких сведений".

Детали: До возвращения защитников на территорию Украины они продолжают оставаться в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Котенко отметил, что сбор и анализ информации о пропавших без вести во время военных действий является одним из приоритетных направлений его деятельности как уполномоченного.

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Предыстория: 

  • Российская православная церковь сообщила, что 8 июня "в рамках межцерковного сотрудничества" и по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.
  • Позже венгерский вице-премьер Жолт Шемьен, который курировал договоренности с россиянами, подтвердил эту информацию.
  • В МИД Украины заявили, что украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. В министерство для объяснений пригласили временного поверенного Венгрии. В то же время в МИД подчеркнули, что освобождение украинских военнопленных – это "всегда хорошая новость".
  • СМИ узнали, что освобождение 11-ти украинских военнопленных и их перевозка в Венгрию могло быть личной инициативой вице-премьер-министра Жолта Шемьена, о которой не знал больше никто в правительстве.

Темы: пленныеВенгрияРосcия
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