Украина нашла 11 пленных украинцев, которых Россия передала Венгрии, и знает их имена

Украинские власти установили местонахождение 11 украинских защитников, которые после взятия в плен россиянами попали на территорию Венгрии.

Источник: украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко

Детали: Котенко сообщил, что благодаря слаженной работе команды уполномоченного было установлено, что на территории Венгрии в настоящее время находится 11 защитников Украины, которых страна-агрессор удерживала как военнопленных.

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Прямая речь: "Сейчас установлены фамилии наших героев, маршрут их перемещения в Венгрию, уведомлены их родственники и соответствующие правоохранительные органы.

Следует отметить, что до сих пор о 7 из 11 наших граждан, место содержания которых было установлено, вообще не было никаких сведений".

Детали: До возвращения защитников на территорию Украины они продолжают оставаться в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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Котенко отметил, что сбор и анализ информации о пропавших без вести во время военных действий является одним из приоритетных направлений его деятельности как уполномоченного.

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