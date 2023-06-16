Россия запускала "Калибры" из Черного моря: в Украине была тревога, работала ПВО

Воздушные Силы ВСУ сообщали, что российские оккупанты выпустили ракеты "Калибр" с кораблей в Черном море, в Украине была объявлена воздушная тревога, на Киевщине работала ППО.

Источник: Воздушные силы, карта тревог, КГВА в Telegram

Дословно ВС ВСУ: "Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" из Черного моря!".

Детали: Сейчас власти Украины объявили воздушную тревогу в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.

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Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

В 11:06 тревоги также начали раздаваться в Полтавской, Одесской, Киевской областях.

В 11:19 сирены начали выть в Хмельницкой, Житомирской и Черновицкой областях.

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Киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве и области работает ПВО. Украинцев призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В 12:17 тревоги начали отменять. По предварительной информации во время атаки РФ 16 июня противовоздушная оборона уничтожила 12 ракет.