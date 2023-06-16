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Ракетний удар 16 червня: ППО збила 6 "Кинджалів" та 6 "Калібрів"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 червня 2023, 12:26
Ракетний удар 16 червня: ППО збила 6 Кинджалів та 6 Калібрів

За попередньою інформацією під час атаки РФ 16 червня протиповітряна оборона України знищила 12 ракет.

Джерело: телеграм-канал Повітряних сил та Київської міської військової адміністрації

Дослівно: "За попередніми даними знищено:

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- 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";

- 6 крилатих ракет "Калібр";

- 2 розвідувальних БпЛА.

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­Деталі: Керівник КМВА Сергій Попко додає що ці цілі було збито в повітряному просторі навколо Києва. За даними Повітряних сил, усі ракети знищено силами та засобами ПС у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

Він додає, що інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються.

Пряма мова: "Слідкуйте за новими повідомленнями. Існує велика ймовірність повторних ракетних атак в найближчий час. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".

Оновлено: О 13.54 Попко повідомив, що після ретельної дорозвідки повітряного простору та уточнення оперативної інформації можна констатувати, що на даний час відсутня загроза повітряної атаки на Київ.

"Але оперативна обстановка постійно змінюється, тому прошу - будьте уважні і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - додав він.

Що передувало: Повітряні сии повідомили, що російські окупанти випустили ракети "Калібр" з кораблів у Чорному морі, в Україні була оголошена повітряна тривога. Згодом стало відомо про загрозу застосування балістики. На Київщині працювала ППО. У столиці пролунали вибухи.

Теми: ракетний удар
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