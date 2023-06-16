Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вдень вдарили по Херсону: постраждало 12 людей, серед яких діти

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 червня 2023, 14:44
Окупанти вдень вдарили по Херсону: постраждало 12 людей, серед яких діти
Фото: Херсонська облпрокуратура

Російські загарбники вдень, 16 червня, обстріляли житлові райони Херсона, влучили у приміщення медичного та навчального закладу, а також пошкодили багатоповерхівку, 12 людей постраждало, серед яких 2 дітей.

Джерело: Херсонська облпрокуратура у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові почали масивно обстрілювати житлові масиви міста Херсона".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що наразі відомо про щонайменше шістьох травмованих містян.

 

У результаті обстрілів пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.

 

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

ВІДЕО ДНЯ

Обстріли Херсона продовжуються.

Станом на 15:00 кількість постраждалих громадян збільшилась з 6 до 12 людей, з яких 2 неповнолітніх дітей.

Що було раніше: Чоловік та дружина загинули у селі Новоберислав Херсонській області у результаті російського обстрілу вночі 16 червня.

Теми: Херсонвійнажертвиобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: