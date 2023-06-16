Окупанти вдень вдарили по Херсону: постраждало 12 людей, серед яких діти

Російські загарбники вдень, 16 червня, обстріляли житлові райони Херсона, влучили у приміщення медичного та навчального закладу, а також пошкодили багатоповерхівку, 12 людей постраждало, серед яких 2 дітей.

Джерело: Херсонська облпрокуратура у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові почали масивно обстрілювати житлові масиви міста Херсона".

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Деталі: Повідомляється, що наразі відомо про щонайменше шістьох травмованих містян.

У результаті обстрілів пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Обстріли Херсона продовжуються.

Станом на 15:00 кількість постраждалих громадян збільшилась з 6 до 12 людей, з яких 2 неповнолітніх дітей.

Що було раніше: Чоловік та дружина загинули у селі Новоберислав Херсонській області у результаті російського обстрілу вночі 16 червня.