Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вдень вдарили по Херсону: постраждало 12 людей, серед яких діти

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 червня 2023, 14:44
Окупанти вдень вдарили по Херсону: постраждало 12 людей, серед яких діти
Фото: Херсонська облпрокуратура

Російські загарбники вдень, 16 червня, обстріляли житлові райони Херсона, влучили у приміщення медичного та навчального закладу, а також пошкодили багатоповерхівку, 12 людей постраждало, серед яких 2 дітей.

Джерело: Херсонська облпрокуратура у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові почали масивно обстрілювати житлові масиви міста Херсона".

Деталі: Повідомляється, що наразі відомо про щонайменше шістьох травмованих містян.

Реклама:
 

У результаті обстрілів пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.

 

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Херсона продовжуються.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 15:00 кількість постраждалих громадян збільшилась з 6 до 12 людей, з яких 2 неповнолітніх дітей.

Що було раніше: Чоловік та дружина загинули у селі Новоберислав Херсонській області у результаті російського обстрілу вночі 16 червня.

Теми: Херсонвійнажертвиобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
Херсон
Окупанти сподіваються відремонтувати Чонгарський міст за кілька тижнів
Ворог обстріляв Харківщину і Херсон
В Херсоні рятувальники потрапили під обстріл росіян, один загинув – ОП
Останні новини
01:20
Ворог атакує Україну: ракети летять у південно-східному напрямку
01:05
Обстріли Сумщини: за добу – майже 150 "прильотів"
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
Усі новини...
Реклама: