Оккупанты днем ударили по Херсону: пострадали 12 человек, среди которых дети

Российские захватчики днем, 16 июня, обстреляли жилые районы Херсона, попали в помещение медицинского и учебного заведения, а также повредили многоэтажку, 12 человек пострадали, среди которых 2 детей.

Источник: Херсонская облпрокуратура в Telegram

Дословно: "По данным следствия, 16 июня около 13:00 российские военные начали массивно обстреливать жилые массивы города Херсона".

Детали: Сообщается, что сейчас известно о по меньшей мере шести травмированных горожанах.

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В результате обстрелов повреждены многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Херсона продолжаются.

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По состоянию на 15:00 количество пострадавших граждан увеличилось с 6 до 12 человек, из которых 2 несовершеннолетних детей.

Что предшествовало: Муж и жена погибли в селе Новоберислав Херсонской области в результате российского обстрела ночью 16 июня.