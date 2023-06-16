Постраждалих на Київщині вже шестеро: поранено бабусю, підліток врятувався у підвалі

Внаслідок атаки Росії ракетами та безпілотниками 16 червня у Київській області було поранено 6 людей, серед них дитина й літня жінка.

Джерело: пости голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка та начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, фото й відео ДСНС України

Пряма мова Кравченка: "Цього разу ворог атакував область ракетами та БПЛА. Завдяки професійній роботі наших захисників всі цілі збиті!

На жаль, внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів області поранення отримали 6 осіб, серед них – 1 дитина.

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Один із постраждалих – водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба. Всім надається необхідна медична допомога".

Деталі: Одна з постраждалих у Вишгородському районі, як повідомлялося раніше, – 82-річна жінка, яку відкинуло ударною хвилею.

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Нєбитов повідомив також, що 13-річний хлопець Рома під час повітряної атаки ворога одразу пішов у підвал і лишився живий, тоді як від влучання уламків ворожої ракети у його будинку зруйнувало дах, пошкодило стіни та вибило вікна.

За даними Кравченка, в області зруйновано 3 приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту, ще 15 будинків та 2 господарчі будівлі мають незначні пошкодження.

Голова ОВА пообіцяв усім власникам будинків надати допомогу.

Внаслідок падіння уламків виникло займання лісової та трав’яної підстилки. Всі займання оперативно локалізовані.

Оперативні служби продовжують працювати на місцях. Інформація щодо пошкоджень оновлюється. Людям надається необхідна допомога.

Цьому передувало: У Київській області внаслідок ракетного удару, завданого Росією 16 червня, постраждали люди і приватні будинки, спершу було відомо про 3 постраждалих від уламків.