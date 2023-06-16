Пострадавших на Киевщине уже шестеро: ранена бабушка, подросток спасся в подвале

В результате атаки России ракетами и беспилотниками 16 июня в Киевской области были ранены 6 человек, среди них ребенок и пожилая женщина.

Источник: посты главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко и начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, фото и видео ГСЧС Украины

Прямая речь Кравченко: "На этот раз враг атаковал область ракетами и БПЛА. Благодаря профессиональной работе наших защитников все цели сбиты!

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К сожалению, в результате падения обломков в одном из населенных пунктов области ранения получили 6 человек, среди них – 1 ребенок.

Один из пострадавших – водитель автотранспорта, который получил ранения при перевозке хлеба. Всем оказывается необходимая медицинская помощь".

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Детали: Одна из пострадавших в Вышгородском районе, как сообщалось ранее, – 82-летняя женщина, которую отбросило ударной волной.

Небытов сообщил также, что 13-летний парень Рома во время воздушной атаки врага сразу ушел в подвал и остался жив, тогда как от попадания обломков вражеской ракеты в его доме разрушило крышу, повредило стены и выбило окна.

По данным Кравченко, в области разрушены 3 частных дома, 13 домов требуют капитального ремонта, еще 15 домов и 2 хозяйственные постройки имеют незначительные повреждения.

Глава ОВА пообещал всем владельцам домов оказать помощь.

В результате падения обломков возникло возгорание лесной и травяной подстилки. Все возгорания оперативно локализованы.

Оперативные службы продолжают работать на местах. Информация о повреждениях обновляется. Людям оказывается необходимая помощь.

Этому предшествовало: В Киевской области в результате ракетного удара, нанесенного Россией 16 июня, пострадали люди и частные дома, сначала было известно о 3 пострадавших от обломков.