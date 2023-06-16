Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пострадавших на Киевщине уже шестеро: ранена бабушка, подросток спасся в подвале

Елена РощинаПятница, 16 июня 2023, 16:15
Пострадавших на Киевщине уже шестеро: ранена бабушка, подросток спасся в подвале
Раненая на Киевщине бабушка, последствия ракетной атаки РФ, фото ГСЧС

В результате атаки России ракетами и беспилотниками 16 июня в Киевской области были ранены 6 человек, среди них ребенок и пожилая женщина.

Источник: посты главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко и начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, фото и видео ГСЧС Украины

Прямая речь Кравченко: "На этот раз враг атаковал область ракетами и БПЛА. Благодаря профессиональной работе наших защитников все цели сбиты!

К сожалению, в результате падения обломков в одном из населенных пунктов области ранения получили 6 человек, среди них – 1 ребенок.

Реклама:

Один из пострадавших – водитель автотранспорта, который получил ранения при перевозке хлеба. Всем оказывается необходимая медицинская помощь".

Детали: Одна из пострадавших в Вышгородском районе, как сообщалось ранее, – 82-летняя женщина, которую отбросило ударной волной.

ВИДЕО ДНЯ
 
 

Небытов сообщил также, что 13-летний парень Рома во время воздушной атаки врага сразу ушел в подвал и остался жив, тогда как от попадания обломков вражеской ракеты в его доме разрушило крышу, повредило стены и выбило окна. 

По данным Кравченко, в области разрушены 3 частных дома, 13 домов требуют капитального ремонта, еще 15 домов и 2 хозяйственные постройки имеют незначительные повреждения. 

Глава ОВА пообещал всем владельцам домов оказать помощь.

В результате падения обломков возникло возгорание лесной и травяной подстилки. Все возгорания оперативно локализованы.

Оперативные службы продолжают работать на местах. Информация о повреждениях обновляется. Людям оказывается необходимая помощь.

Этому предшествовало: В Киевской области в результате ракетного удара, нанесенного Россией 16 июня, пострадали люди и частные дома, сначала было известно о 3 пострадавших от обломков.

Темы: Киевская областьракетный ударбеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
Киевская область
Ливень на Киевщине привел к подтоплениям: откачивали воду из церкви и аптеки
В Киевской области молния попала в дом, начался пожар
На Киевскую область надвигается гроза и ливень
Последние новости
01:37
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
22:30
Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться
Все новости...
Реклама: