Некачественные броники и зимняя форма: бывшие топ-чиновники МОУ получили подозрение от СБУ

Экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и экс-начальник департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий получили новые подозрения - от Службы безопасности Украины.

Источник: пресс-служба СБУ, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: спецслужба: "СБУ собрала масштабную доказательную базу, которая свидетельствует о коррупционной деятельности бывшего заместителя министра обороны Украины и экс-руководителя департамента государственных закупок этого ведомства.

Чиновники причастны к хищению бюджетных денег на закупки бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ, которые выполняют боевые задачи на фронте.

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Незаконная деятельность фигурантов нанесла ущерб государственному бюджету Украины на общую сумму более 1 млрд грн".

Детали: В сообщении СБУ не указаны фамилии фигурантов, но обстоятельства дела указывают на Шаповалова и Хмельницкого, что подтвердил также источник УП.

Речь идет о 2 эпизодах: закупка у иностранной фирмы почти 3 тысяч бронежилетов на более 130 млн грн (по этому эпизоду у Хмельницкого уже есть подозрение от СБУ, теперь его получил Шаповалов -ред.).

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Согласно заключениям товароведческой экспертизы реальная рыночная стоимость этих средств защиты составляет лишь 25 млн грн. Таким образом почти 100 млн грн было растрачено.

Кроме того, по данным следствия, чиновники приобрели у иностранной фирмы одежду - зимние куртки и брюки для нужд ВСУ на сумму 900 млн грн. Одежда не соответствовала установленным требованиям качества и не могла быть использована военными в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

Во время обысков по месту работы и проживания фигурантов обнаружена документация и другие вещественные доказательства их незаконной деятельности, отмечают в СБУ.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили обоим бывшим чиновникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

В СБУ напоминают, что сейчас оба подозреваемых уже находятся под стражей по подозрению в похожих преступлениях. Так, Шаповалов ранее получил подозрение от ГБР за причастность к закупкам продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам и некачественной амуниции.

При этом Хмельницкий уже находится под стражей по материалам СБУ с февраля 2023 года.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.