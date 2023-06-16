Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Некачественные броники и зимняя форма: бывшие топ-чиновники МОУ получили подозрение от СБУ

Валентина РоманенкоПятница, 16 июня 2023, 17:04
Некачественные броники и зимняя форма: бывшие топ-чиновники МОУ получили подозрение от СБУ
фото ОГП

Экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и экс-начальник департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий получили новые подозрения - от Службы безопасности Украины.

Источник: пресс-служба СБУ, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: спецслужба: "СБУ собрала масштабную доказательную базу, которая свидетельствует о коррупционной деятельности бывшего заместителя министра обороны Украины и экс-руководителя департамента государственных закупок этого ведомства.

Реклама:

Чиновники причастны к хищению бюджетных денег на закупки бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ, которые выполняют боевые задачи на фронте.

Незаконная деятельность фигурантов нанесла ущерб государственному бюджету Украины на общую сумму более 1 млрд грн".

 

Детали: В сообщении СБУ не указаны фамилии фигурантов, но обстоятельства дела указывают на Шаповалова и Хмельницкого, что подтвердил также источник УП.

ВИДЕО ДНЯ

Речь идет о 2 эпизодах: закупка у иностранной фирмы почти 3 тысяч бронежилетов на более 130 млн грн (по этому эпизоду у Хмельницкого уже есть подозрение от СБУ, теперь его получил Шаповалов -ред.).

Согласно заключениям товароведческой экспертизы реальная рыночная стоимость этих средств защиты составляет лишь 25 млн грн. Таким образом почти 100 млн грн было растрачено.

Кроме того, по данным следствия, чиновники приобрели у иностранной фирмы одежду - зимние куртки и брюки для нужд ВСУ на сумму 900 млн грн. Одежда не соответствовала установленным требованиям качества и не могла быть использована военными в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

Во время обысков по месту работы и проживания фигурантов обнаружена документация и другие вещественные доказательства их незаконной деятельности, отмечают в СБУ.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили обоим бывшим чиновникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),
  • ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

В СБУ напоминают, что сейчас оба подозреваемых уже находятся под стражей по подозрению в похожих преступлениях. Так, Шаповалов ранее получил подозрение от ГБР за причастность к закупкам продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам и некачественной амуниции.

При этом Хмельницкий уже находится под стражей по материалам СБУ с февраля 2023 года.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Темы: коррупцияМинобороныСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
коррупция
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
В Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене
Последние новости
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
Все новости...
Реклама: