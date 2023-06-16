Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Масований удар по Херсону: кількість поранених зросла до 23 – ОП

Євген КізіловП'ятниця, 16 червня 2023, 18:33
Масований удар по Херсону: кількість поранених зросла до 23 – ОП
Одне з місць "приліту", скриншот

Російські загарбники 16 червня вдень обстріляли житлові райони Херсона. Кількість постраждалих серед населення зросла до 23 людей, серед яких троє дітей.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що удари завдавались по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста.

Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач. 

 

Усіх постраждалих госпіталізували. Троє людей перебувають у тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми.

ВІДЕО ДНЯ
 

Зазначається, що багатьом людям врятувало життя укриття.

 

Що передувало: Раніше було відомо про 10 дорослих і двох дітей, які постраждали від цього удару.

Теми: ХерсонобстрілжертвиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
Херсон
Окупанти сподіваються відремонтувати Чонгарський міст за кілька тижнів
Ворог обстріляв Харківщину і Херсон
В Херсоні рятувальники потрапили під обстріл росіян, один загинув – ОП
Останні новини
01:20
Ворог атакує Україну: ракети летять у південно-східному напрямку
01:05
Обстріли Сумщини: за добу – майже 150 "прильотів"
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
Усі новини...
Реклама: