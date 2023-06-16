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Масований удар по Херсону: кількість поранених зросла до 23 – ОП

Євген КізіловП'ятниця, 16 червня 2023, 18:33
Масований удар по Херсону: кількість поранених зросла до 23 – ОП
Одне з місць "приліту", скриншот

Російські загарбники 16 червня вдень обстріляли житлові райони Херсона. Кількість постраждалих серед населення зросла до 23 людей, серед яких троє дітей.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що удари завдавались по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста.

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Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач. 

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Усіх постраждалих госпіталізували. Троє людей перебувають у тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми.

 

Зазначається, що багатьом людям врятувало життя укриття.

 

Що передувало: Раніше було відомо про 10 дорослих і двох дітей, які постраждали від цього удару.

Теми: ХерсонобстрілжертвиРосія
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