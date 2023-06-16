Масований удар по Херсону: кількість поранених зросла до 23 – ОП
Російські загарбники 16 червня вдень обстріляли житлові райони Херсона. Кількість постраждалих серед населення зросла до 23 людей, серед яких троє дітей.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Повідомляється, що удари завдавались по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста.
В ОП показали наслідки російського удару по Херсону pic.twitter.com/ZfsLcJ0XOq— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 16, 2023
Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач.
Усіх постраждалих госпіталізували. Троє людей перебувають у тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми.
Зазначається, що багатьом людям врятувало життя укриття.
Що передувало: Раніше було відомо про 10 дорослих і двох дітей, які постраждали від цього удару.