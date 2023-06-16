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Массированный удар по Херсону: количество раненых возросло до 23 – ОП

Евгений КизиловПятница, 16 июня 2023, 18:33
Массированный удар по Херсону: количество раненых возросло до 23 – ОП
Одно из мест "прилета", скриншот

Российские захватчики 16 июня днем обстреляли жилые районы Херсона. Количество пострадавших среди населения возросло до 23 человек, среди которых трое детей.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что удары наносились по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части города.

Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, машины, линии электропередач.

 

Всех пострадавших госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы.

ВИДЕО ДНЯ
 

Отмечается, что многим людям спасло жизнь укрытие.

 

Что предшествовало: Ранее было известно о 10 взрослых и двух детей, которые пострадали от этого удара.

Темы: ХерсонобстрелжертвыРосcия
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