Массированный удар по Херсону: количество раненых возросло до 23 – ОП

Российские захватчики 16 июня днем обстреляли жилые районы Херсона. Количество пострадавших среди населения возросло до 23 человек, среди которых трое детей.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что удары наносились по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части города.

В ОП показали наслідки російського удару по Херсону pic.twitter.com/ZfsLcJ0XOq Реклама: June 16, 2023

Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, машины, линии электропередач.

Всех пострадавших госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы.

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Отмечается, что многим людям спасло жизнь укрытие.

Что предшествовало: Ранее было известно о 10 взрослых и двух детей, которые пострадали от этого удара.