Сирський відвідав позиції на Бахмутському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських бійців на Бахмутському напрямку і з командирами бригад військові спланували подальші дії.

Джерело: Сирський у Telegram

Дослівно: "Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують йти вперед та звільняти українську землю.

Відвідав наших воїнів на передовій. З командирами бригад та тактичних угруповань визначили головні завдання та спланували подальші дії.

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Ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку. Але у нас є чітке завдання — деокупація наших територій.

Наша перевага — у якості, точності та мотивації.

Висловив подяку нашим захисникам за якісну роботу та просування вперед. Зокрема відзначив підрозділи 3-ї ОШБр, 5-ї ОШБр, 54-ї ОМБр, 57-ї ОМПБр та 80-ї ОДШБр".

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Деталі: Сирський заявив, що найманці "Вагнера" вийшли з позицій, а ті російські окупанти, які зайняли ці позиції, слабші за бойовиків Євгена Пригожина.

За словами генерала, попереду важлива робота і ворог буде розбитий.