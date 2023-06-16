Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сирський відвідав позиції на Бахмутському напрямку

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 червня 2023, 19:40
Сирський відвідав позиції на Бахмутському напрямку
скриншот

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських бійців на Бахмутському напрямку і з командирами бригад військові спланували подальші дії.

Джерело: Сирський у Telegram

Дослівно: "Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують йти вперед та звільняти українську землю.

Відвідав наших воїнів на передовій. З командирами бригад та тактичних угруповань визначили головні завдання та спланували подальші дії.

Реклама:

Ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку. Але у нас є чітке завдання — деокупація наших територій.

Наша перевага — у якості, точності та мотивації.

Висловив подяку нашим захисникам за якісну роботу та просування вперед. Зокрема відзначив підрозділи 3-ї ОШБр, 5-ї ОШБр, 54-ї ОМБр, 57-ї ОМПБр та 80-ї ОДШБр".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Сирський заявив, що найманці "Вагнера" вийшли з позицій, а ті російські окупанти, які зайняли ці позиції, слабші за бойовиків Євгена Пригожина.

За словами генерала, попереду важлива робота і ворог буде розбитий.

Теми: Збройні силиБахмутвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
Збройні сили
У ЗСУ пояснили зменшення інтенсивності боїв на бахмутському напрямку
Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються на двох напрямках – Генштаб
ISW повідомив, як Сили оборони можуть використати сповільнений контрнаступ
Останні новини
01:20
Ворог атакує Україну: ракети летять у південно-східному напрямку
01:05
Обстріли Сумщини: за добу – майже 150 "прильотів"
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
Усі новини...
Реклама: