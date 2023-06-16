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Сырский посетил позиции на Бахмутском направлении

Алена МазуренкоПятница, 16 июня 2023, 19:40
Сырский посетил позиции на Бахмутском направлении
скриншот

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских бойцов на Бахмутском направлении и с командирами бригад военные спланировали дальнейшие действия.

Источник: Сырский в Telegram

Дословно: "Бахмутское направление. Силы обороны продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю.

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Посетил наших воинов на передовой. С командирами бригад и тактических группировок определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия.

Враг продолжает перебрасывать свои воинские части под Бахмут, сосредоточивает большие силы на этом направлении. Но у нас есть четкая задача - деоккупация наших территорий.

Наше преимущество - в качестве, точности и мотивации.

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Выразил благодарность нашим защитникам за качественную работу и продвижение вперед. В частности отметил подразделения 3-й ОШБр, 5-й ОШБр, 54-й ОМБр, 57-й ОМПБр и 80-й ОДШБр".

Детали: Сырский заявил, что наемники "Вагнера" вышли с позиций, а те российские оккупанты, которые заняли эти позиции, слабее боевиков Евгения Пригожина.

По словам генерала, впереди важная работа и враг будет разбит.

Темы: Вооруженные силыБахмутвойна
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