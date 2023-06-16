Сырский посетил позиции на Бахмутском направлении
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских бойцов на Бахмутском направлении и с командирами бригад военные спланировали дальнейшие действия.
Источник: Сырский в Telegram
Дословно: "Бахмутское направление. Силы обороны продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю.
Посетил наших воинов на передовой. С командирами бригад и тактических группировок определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия.
Враг продолжает перебрасывать свои воинские части под Бахмут, сосредоточивает большие силы на этом направлении. Но у нас есть четкая задача - деоккупация наших территорий.
Наше преимущество - в качестве, точности и мотивации.
Выразил благодарность нашим защитникам за качественную работу и продвижение вперед. В частности отметил подразделения 3-й ОШБр, 5-й ОШБр, 54-й ОМБр, 57-й ОМПБр и 80-й ОДШБр".
Детали: Сырский заявил, что наемники "Вагнера" вышли с позиций, а те российские оккупанты, которые заняли эти позиции, слабее боевиков Евгения Пригожина.
По словам генерала, впереди важная работа и враг будет разбит.
Сирський відвідав позиції українських бійців на Бахмутському напрямку pic.twitter.com/QFiDpqfpsh— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 16, 2023