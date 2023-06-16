Сырский посетил позиции на Бахмутском направлении

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских бойцов на Бахмутском направлении и с командирами бригад военные спланировали дальнейшие действия.

Источник: Сырский в Telegram

Дословно: "Бахмутское направление. Силы обороны продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю.

Посетил наших воинов на передовой. С командирами бригад и тактических группировок определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия.

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Враг продолжает перебрасывать свои воинские части под Бахмут, сосредоточивает большие силы на этом направлении. Но у нас есть четкая задача - деоккупация наших территорий.

Наше преимущество - в качестве, точности и мотивации.

Выразил благодарность нашим защитникам за качественную работу и продвижение вперед. В частности отметил подразделения 3-й ОШБр, 5-й ОШБр, 54-й ОМБр, 57-й ОМПБр и 80-й ОДШБр".

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Детали: Сырский заявил, что наемники "Вагнера" вышли с позиций, а те российские оккупанты, которые заняли эти позиции, слабее боевиков Евгения Пригожина.

По словам генерала, впереди важная работа и враг будет разбит.