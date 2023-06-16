Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Експрезидент Грузії та громадянин України Міхеїл Саакашвілі, який зараз перебуває під арештом на території Грузії, відповів президентці цієї країни Саломе Зурабішвілі, яка відмовляється його помилувати.

Джерело: лист Саакашвілі, наданий УП, у відповідь на інтерв'ю президентки Грузії

Дослівно весь лист: "Я перебуваю в грузинській в'язниці, тому що, коли у 2014 році я приїхав в Україну і став допомагати новій владі після Євромайдану, саме Путін дав розпорядження олігархові Іванішвілі, якого посадив до влади в Грузії, давши йому 2 мільярди доларів, порушити проти мене кримінальні справи.

Реклама:

Путін не міг пробачити мені підтримку першого українського Майдану 2004 року і того, що я не пустив його армію до Тбілісі та відстояв грузинську державність у 2008 році.

Я опинився (у Грузії - ред.) у 2021 році, бо бачив, що нас повністю тягли під Росію і я спробував врятувати ситуацію.

Потім почалася війна і я вважаю себе особистим військовополоненим Путіна.

ВІДЕО ДНЯ

Мене отруїли, катували. Мене судять за звинуваченнями, висмоктаними з пальця.

Я дуже вдячний президенту Зеленському та його офісу, які неодноразово публічно захищали мої права.

Україна вимагає моєї видачі як громадянина України. Європарламент одноголосно ухвалив резолюцію, вимагаючи мого звільнення, називаючи мій арешт "особистою вендетою олігарха".

Що стосується Зурабішвілі. Вона вирізняється лицемірством і ніколи не робить того, що не вигідно Іванішвілі.

Звинувачувала Грузію у війні 2008 року.

Хоча, іноді вона говорить правильні речі. Зараз вона просто вимолює запрошення у Зеленського.

Зурабішвілі звичайна лялька Іванішвілі, яку він використовує для того, щоб заговорити Заходу та Україні зуби.

Досить згадати, що вона вимагала судити мене за "напад на Цхінвалі" (тобто Росію) 2008 року.

Вона всіляко схвалювала збройні провокації з боку Росії.

Вона грає зараз роль схожу на роль угорського президента.

Розумію, що будь-яке слово підтримки зараз важливе, але українці не повинні обманюватися. За марнослів'ям цієї жінки стоїть активна співпраця Іванішвілі з росіянами в питанні обходу санкцій.

До Грузії зачастили кадировці, а також офіцери спецслужб країни-агресора.

Зурабішвілі виголошує тости про окупацію і Європу, але стосовно мене, як особистого в'язня Путіна, так само як і щодо інших нагальних питань, вона не відхиляється від лінії російської партії ні на йоту".

Що було раніше: В інтерв'ю "Українській правді" Зурабішвілі заявила, що вона відмовляється помилувати Саакашвілі через те, що грузинський народ вважає, що Саакашвілі має заплатити за злочини, які були скоєні під час його керівництва країною.

Для довідки: Саакашвілі затримали в Тбілісі в жовтні 2021 року незабаром після повернення в Грузію, де його обвинувачують у кількох кримінальних справах. За двома з них його заочно, ще до повернення, засудили до шести років ув'язнення.

Сам він називає себе "в'язнем Путіна" і вважає всі пред'явлені звинувачення політично мотивованими.

За час ув'язнення Саакашвілі двічі оголошував голодування і змінив кілька медичних установ. У травні минулого року його перевели з руставської в'язниці в багатопрофільну клініку "Вівамеді" на околиці Тбілісі.

Близькі та прихильники Саакашвілі давно б'ють на сполох з приводу його стану здоров'я, вважаючи, що єдиний вихід для порятунку його життя – лікування за кордоном. Влада каже, що він навмисно завдає шкоди своєму здоров'ю, щоб домогтися звільнення з ув'язнення, і звинувачує його прихильників у спекуляціях і політизації цього питання.

1 грудня 2022 року адвокати Саакашвілі звернулися до суду з клопотанням про звільнення або відтермінування йому кримінального покарання у зв'язку з важкими діагнозами, але суддя після двох місяців судових слухань відмовився задовольнити клопотання захисту, залишивши експрезидента в ув'язненні в тбіліській клініці.

6 лютого міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів ув’язненого експрезидента Грузії і громадянина України Саакашвілі про дострокове звільнення за станом здоров’я.

МЗС України заявило, що розчароване рішенням суду відхилити клопотання захисту Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.

Президент Володимир Зеленський вважає, що життя експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі, який має громадянство України, наразі залежить від етичного рішення Грузії.