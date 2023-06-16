Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили, который сейчас находится под арестом на территории Грузии, ответил президенту этой страны Саломе Зурабишвили, которая отказывается его помиловать.

Источник: письмо Саакашвили, предоставленное УП, в ответ на интервью президента Грузии

Дословно все письмо: "Я нахожусь в грузинской тюрьме, потому что когда в 2014 году я приехал в Украину и стал помогать новой власти после Евромайдана именно Путин дал распоряжение олигарху Иванишвили, которого посадил во власть в Грузии, дав ему 2 миллиарда долларов, возбудить против меня уголовные дела.

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Путин не мог простить мне поддержку первого украинского Майдана в 2004 году и того, что я не пустил его армию в Тбилиси и отстоял грузинскую государственность в 2008 году.

Я оказался в 2021 году, потому что видел, что нас полностью тащили под Россию и я попытался спасти ситуацию.

Потом началась война и я считаю себя личным военнопленным Путина.

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Меня отравили, пытали. Меня судят по обвинениям высосанным из пальца.

Я очень благодарен президенту Зеленскому и его офису, которые неоднократно публично защищали мои права.

Украина требует моей выдачи как гражданина Украины. Европарламент единогласно принял резолюцию, требуя моего освобождения, называя мой арест "личной вендеттой олигарха".

Что касается Зурабишвили. Она отличается лицемерием и никогда не делает того, что не выгодно Иванишвили.

Обвиняла Грузию в войне 2008 года.

Хотя, иногда она говорит правильные вещи. Сейчас она просто вымаливает приглашение у Зеленского.

Зурабишвили обычная кукла Иванишвили, которую он использует для того, чтобы заговорить Западу и Украине зубы.

Достаточно вспомнить, что она требовала судить меня за "нападение на Цхинвали" (то есть Россию) в 2008 году.

Она всячески одобряла вооруженные провокации со стороны России.

Она играет сейчас роль похожую на роль венгерского президента.

Понимаю, что любое слово поддержки сейчас важно, но украинцы не должны обманываться. За пустословием этой женщины стоит активное сотрудничество Иванишвили с россиянами в вопросе обхода санкций.

В Грузию зачастили кадыровцы, а также офицеры спецслужб страны-агрессора.

Зурабишвили произносит тосты про оккупацию и Европу, но по отношению ко мне, как личному узнику Путина, так же как и по другим животрепещущим вопросам, она не отклоняется от линии российской партии ни на йоту".

Что было раньше: В интервью "Украинской правде" Зурабишвили заявила, что она отказывается помиловать Саакашвили из-за того, что грузинский народ считает, что Саакашвили должен заплатить за преступления, которые были совершены во время его руководства страной.

Для справки: Саакашвили был задержан в Тбилиси в октябре 2021 года вскоре после возвращения в Грузию, где он обвиняется по нескольким уголовным делам. По двум из них он был заочно, еще до возвращения, приговорен к шести годам заключения.

Сам он называет себя "узником Путина" и считает все предъявленные обвинения политически мотивированными.

За время заключения Саакашвили дважды объявлял голодовку и сменил несколько медицинских учреждений. В мае прошлого года его перевели из руставской тюрьмы в многопрофильную клинику "Вивамеди" на окраине Тбилиси.

Близкие и сторонники Саакашвили давно бьют тревогу по поводу его состояния, считая, что единственный выход для спасения его жизни − лечение за границей. Власти говорят, что он намеренно наносит вред своему здоровью, чтобы добиться освобождения из заключения, и обвиняют его сторонников в спекуляциях и политизации этого вопроса.

1 декабря 2022 года адвокаты Саакашвили обратились в суд с ходатайством об освобождении или отсрочке ему уголовного наказания в связи с тяжелыми диагнозами, но судья после двух месяцев судебных слушаний отказался удовлетворить ходатайство защиты, оставив экс-президента в заключении в тбилисской клинике.

6 февраля городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов заключенного экс-президента Грузии и гражданина Украины Саакашвили о досрочном освобождении по состоянию здоровья.

МИД Украины разочарован решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство защиты Саакашвили об отсрочке или его освобождении от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Президент Владимир Зеленский считает, что жизнь экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который имеет гражданство Украины, сейчас зависит от этического решения Грузии.