Президент ЮАР заявил, что его не остановили ракеты от Путина в "поиске деэскалации"

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что, несмотря на российские обстрелы, которые ему пришлось пережить в Украине 16 июня, он продолжит диалог с российским диктатором для "деэскалации".

Источник: Рамафоса в пятницу в Киеве по итогам встречи лидеров африканских государств с президентом Украины Владимиром Зеленским

Прямая речь: "Запуск управляемых ракет не сдерживает нас и не останавливает нас от продолжения призывов к дескалации.

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Те события, которые мы сегодня (16 июня - ред.) увидели или даже почувствовали, они как раз и делают наши призывы к дескалации более важными и мы говорим, что важно, чтобы обе страны стали на дорогу к миру".

Детали: 17 июня лидеры стран Африки соберутся в России, где встретятся с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский раскритиковал риторику африканских лидеров, которые называют войну России против Украины "конфликтом" или "кризисом".

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Президента также удивило, что представители стран Африки отмечали собственные кризисы относительно зерна и удобрений, при этом обходя результат войны в Украине. То есть постоянные российские ракетные и артиллерийские обстрелы, гибель гражданских и военных, экоцид и тому подобное.

Кроме того, он отметил, что проблемы с зерном в Африке стали не результатом "кризиса", а результатом того, что Россия единолично заблокировала украинские порты. Зеленский добавил, что "зерновой коридор" заработал только после того как Украина вернула под контроль себе остров Змеиный и получила соответствующее оружие, чтобы его удержать и защитить.

Прямая речь: "Некоторые мои коллеги продолжают называть эту войну кризисом. И даже сейчас публично они продолжают это делать. Это их право выбора, но это говорит о том, что мы по-разному оцениваем ситуацию. Это не кризис и это не угроза, это война, последствия которой - большое количество кризисов и большое количество реальностей, а не угроз".

По мнению Зеленского, Путина не смогут принудить к миру простыми разговорами: "Я считаю, нельзя хорошими словами или добрыми шагами в отношении президента РФ остановить его агрессию. Я считаю, наоборот, дипломатическая изоляция, показать, что весь мир понимает, что он - агрессор и террорист, его окружение - это военные преступники, такие же, как он я считаю, что это может быть серьезным рычагом и повлиять на его общество".

Некоторые лидеры стран Африки на пресс-конференции заявляли, что мир с оккупантами невозможен без диалога с ними и склоняли к этому президента Украины.

Зеленский заявил, что Украина не даст себя использовать или склонять.

Напомним: