Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єврейська конфедерація відповіла Путіну: Зеленський – приклад мужності для України та світу

Станіслав ПогоріловСубота, 17 червня 2023, 00:43
Єврейська конфедерація відповіла Путіну: Зеленський – приклад мужності для України та світу
Фото з сайту Єврейської конфедерації України

Єврейська конфедерація України відповіла на образу диктатора країни-агресора Володимира Путіна, який назвав президента України Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Джерело: сайт Єврейської конфедерації України

Дослівно: "Володимир Зеленський – лідер, який показав приклад мужності своєму народові та всьому світу. Володимир Зеленський – герой не лише єврейського народу, а й усієї політичної української нації, до якої належать, звісно, і євреї. Ми пишаємось непохитною стійкістю нашого президента, який захищає демократичні цінності, свободи та миролюбні права України та наших громадян".

Реклама:

Деталі: Також в заяві конфедерації наголошується, що у сучасній Україні, тим більше на державному рівні, немає ніякого "неонацизму", як про це бреше Путін.

Крім того, конфедерація нагадала, що, зокрема, побутовий антисемітизм один із найнижчих у Європі, а після 24 лютого 2022 року в Україні він практично не спостерігається.

Щодо неправдивих звинувачень українців у злочинах часів Голокосту, конфедерація нагадала російському диктатору, що Україна є четвертою у світі країною за кількістю праведників народів світу (люди, які рятували євреїв під час Голокосту) – 2 691 особа, за даними Яд Вашем. За даними ж українських дослідників, українців-праведників налічується понад 15 тисяч. На їхньому рахунку - сотні тисяч врятованих життів євреїв.

ВІДЕО ДНЯ

"Саме за президента Володимира Зеленського започатковано День українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Він відзначається на державному рівні14 травня", - говориться в заяві.

Конфедерація продемонструвала фото Менори у меморіалі "Дробицький Яр" на околицях Харкова, де під час Голокосту нацисти розстріляли близько 20 тисяч в'язнів Харківського гетто.

"Знімок зроблений одразу після російського обстрілу 26 березня 2022 року", - наголосили в конфедерації.

Що було раніше:

  • Перед цим головний рабин України Моше Реувен Асман також відповів кремлівському диктатору Володимиру Путіну.
  • Президент країни-агресора РФ Володимир Путін 16 червня назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Теми: євреїПутінЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
євреї
Понад 30 тисяч хасидів прагнуть приїхати в Умань на Рош га-Шана
Місцева влада закликає хасидів не їхати до Умані на Рош га-Шана 
"Король антисемітизму після Гітлера": Зеленський прокоментував ганебний випад Путіна
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: