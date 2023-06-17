Єврейська конфедерація відповіла Путіну: Зеленський – приклад мужності для України та світу

Єврейська конфедерація України відповіла на образу диктатора країни-агресора Володимира Путіна, який назвав президента України Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Джерело: сайт Єврейської конфедерації України

Дослівно: "Володимир Зеленський – лідер, який показав приклад мужності своєму народові та всьому світу. Володимир Зеленський – герой не лише єврейського народу, а й усієї політичної української нації, до якої належать, звісно, і євреї. Ми пишаємось непохитною стійкістю нашого президента, який захищає демократичні цінності, свободи та миролюбні права України та наших громадян".

Деталі: Також в заяві конфедерації наголошується, що у сучасній Україні, тим більше на державному рівні, немає ніякого "неонацизму", як про це бреше Путін.

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Крім того, конфедерація нагадала, що, зокрема, побутовий антисемітизм один із найнижчих у Європі, а після 24 лютого 2022 року в Україні він практично не спостерігається.

Щодо неправдивих звинувачень українців у злочинах часів Голокосту, конфедерація нагадала російському диктатору, що Україна є четвертою у світі країною за кількістю праведників народів світу (люди, які рятували євреїв під час Голокосту) – 2 691 особа, за даними Яд Вашем. За даними ж українських дослідників, українців-праведників налічується понад 15 тисяч. На їхньому рахунку - сотні тисяч врятованих життів євреїв.

"Саме за президента Володимира Зеленського започатковано День українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Він відзначається на державному рівні14 травня", - говориться в заяві.

ВІДЕО ДНЯ

Конфедерація продемонструвала фото Менори у меморіалі "Дробицький Яр" на околицях Харкова, де під час Голокосту нацисти розстріляли близько 20 тисяч в'язнів Харківського гетто.

"Знімок зроблений одразу після російського обстрілу 26 березня 2022 року", - наголосили в конфедерації.

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