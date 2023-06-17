Еврейская конфедерация ответила Путину: Зеленский - пример мужества для Украины и мира

Еврейская конфедерация Украины ответила на оскорбление диктатора страны-агрессора Владимира Путина, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

Источник: сайт Еврейской конфедерации Украины

Дословно: "Владимир Зеленский - лидер, который показал пример мужества своему народу и всему миру. Владимир Зеленский - герой не только еврейского народа, но и всей политической украинской нации, к которой относятся, конечно, и евреи. Мы гордимся непоколебимой стойкостью нашего президента, который защищает демократические ценности, свободы и миролюбивые права Украины и наших граждан".

Детали: Также в заявлении конфедерации отмечается, что в современной Украине, тем более на государственном уровне, нет никакого "неонацизма", как об этом врет Путин.

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Кроме того, конфедерация напомнила, что, в частности, бытовой антисемитизм один из самых низких в Европе, а после 24 февраля 2022 года в Украине он практически не наблюдается.

Относительно ложных обвинений украинцев в преступлениях времен Холокоста, конфедерация напомнила российскому диктатору, что Украина является четвертой в мире страной по количеству праведников народов мира (люди, которые спасали евреев во время Холокоста) - 2 691 человек, по данным Яд Вашем. По данным же украинских исследователей, украинцев-праведников насчитывается более 15 тысяч. На их счету - сотни тысяч спасенных жизней евреев.

"Именно при президенте Владимире Зеленском основан День украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Он отмечается на государственном уровне 14 мая", - говорится в заявлении.

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Конфедерация продемонстрировала фото Меноры в мемориале "Дробицкий Яр" в окрестностях Харькова, где во время Холокоста нацисты расстреляли около 20 тысяч узников Харьковского гетто.

"Снимок сделан сразу после российского обстрела 26 марта 2022 года", - отметили в конфедерации.

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