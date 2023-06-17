Підтверджень переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі немає – "Беларускі Гаюн"

Жодної підтверджувальної інформації про початок реального переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі станом на 16 червня немає.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Станом на 23:20 16.06.23 "Беларускі Гаюн" не має у своєму розпорядженні жодної підтверджувальної інформації про початок реального переміщення ТЯЗ до Білорусі".

Деталі: Зазначається, що в своїй заяві щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі Путні не уточнив тип боєприпасів.

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Раніше ж анонсувалася передача боєприпасів для застосування штурмовиками Су-25 і ракетних комплексів "Іскандер". Імовірним же способом доставки називали залізничний транспорт.

"Повторимо, на поточний момент нашою моніторинговою групою не зафіксовано переміщення/прибуття ТЯП з РФ до Білорусі", - зазначили в моніторинговій групі.

Що було раніше: Російський президент Володимир Путін у п’ятницю 16 червня повідомив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.