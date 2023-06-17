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Подтверждений перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь нет - "Беларускі Гаюн"

Станислав ПогориловСуббота, 17 июня 2023, 01:44
Подтверждений перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь нет - Беларускі Гаюн
Фото: Getty Images

Никакой подтверждающей информации о начале реального перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь по состоянию на 16 июня нет.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Дословно: "По состоянию на 23:20 16.06.23 "Беларускі Гаюн" не располагает никакой подтверждающей информации о начале реального перемещения ТЯО в Беларусь".

Детали: Отмечается, что в своем заявлении о размещении ядерного оружия в Беларуси Путин не уточнил тип боеприпасов.

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Ранее же анонсировалась передача боеприпасов для применения штурмовиками Су-25 и ракетных комплексов "Искандер". Вероятным же способом доставки называли железнодорожный транспорт.

"Повторим, на текущий момент нашей мониторинговой группой не зафиксировано перемещение/прибытие ТЯТ из РФ в Беларусь", - отметили в мониторинговой группе.

Что предшествовало: Российский президент Владимир Путин в пятницу 16 июня сообщил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.

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Темы: ядерное оружиеБеларусьРосcияПутин
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