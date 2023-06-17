В России "Мистер сидр" унес жизни 36 человек, среди которых – ребенок
Суббота, 17 июня 2023, 04:35
В России возросло количество отравленных суррогатным сидром до 106 лиц, 36 из них умерли, в том числе и ребенок.
Источник: росСМИ ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко
Прямая речь: "Пострадали 106 человек, в том числе 5 детей. Погибли 36 человек, в том числе 1 ребенок".
Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в России от отравления пивным напитком "Мистер сидр" погибли за два дня 30 человек.
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