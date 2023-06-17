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В России "Мистер сидр" унес жизни 36 человек, среди которых – ребенок

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 июня 2023, 04:35
В России Мистер сидр унес жизни 36 человек, среди которых – ребенок
Фото: РБК

В России возросло количество отравленных суррогатным сидром до 106 лиц, 36 из них умерли, в том числе и ребенок.

Источник: росСМИ ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко

Прямая речь: "Пострадали 106 человек, в том числе 5 детей. Погибли 36 человек, в том числе 1 ребенок".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в России от отравления пивным напитком "Мистер сидр" погибли за два дня 30 человек.

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Темы: Росcия
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