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На Херсонщині через російські обстріли дві людини загинули, 25 поранених

Роман ПетренкоСубота, 17 червня 2023, 08:41
На Херсонщині через російські обстріли дві людини загинули, 25 поранених
місце прильоту в п'ятницю по херсону, скріншот

Внаслідок обстрілів росіянами Херсонської області у п’ятницю дві людини загинули, ще чверть сотні поранені.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 75 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 314 снаряди з артилерії, мінометів, "Градів" та безпілотників.

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По Херсону ворог випустив 44 снаряди. Поцілили у будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі.

Через обстріли у п’ятницю 2 людини загинули, 25 -  дістали поранення.

Також російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, додають в ОВА.

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Теми: Херсонська областьобстрілвійна
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