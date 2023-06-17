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На Херсонщине из-за российских обстрелов два человека погибли, 25 раненых

Роман ПетренкоСуббота, 17 июня 2023, 08:41
На Херсонщине из-за российских обстрелов два человека погибли, 25 раненых
место прилета в пятницу по Херсону, скриншот

В результате обстрелов россиянами Херсонской области в пятницу два человека погибли, еще четверть сотни ранены.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 75 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 314 снарядов из артиллерии, минометов, "Градов" и беспилотников.

По Херсону враг выпустил 44 снаряда. Попали в здания учебных, административных учреждений и заведения торговли.

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Из-за обстрелов в пятницу 2 человека погибли, 25 - получили ранения.

Также российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, добавляют в ОВА.

Темы: Херсонская областьобстрелвойна
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