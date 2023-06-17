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Росіяни заявили, нібито три безпілотники вночі атакували нафтопровід "Дружба"

Роман ПетренкоСубота, 17 червня 2023, 11:22
Росіяни заявили, нібито три безпілотники вночі атакували нафтопровід Дружба
фото ілюстративне нафтопроводу дружба, губернатор брянської області

За словами губернатора російської Брянської області Олександра Богомаза, окупанти нібито відбили атаку трьох безпілотників на нафтопровід "Дружба"

Джерело: Богомаз у Telegram

Деталі: Богомаз заявив, нібито безпілотники літакового типу запустила Україна, а російські сили ППО їх знищили.

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Телеграм-канали Кремля повідомляють, що перші три вибухи в районі нафтопроводу пролунали близько 00:30 в ніч на суботу, ще кілька - через 15 хвилин.

Теми: Росіявійнанафта
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