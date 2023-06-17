Росіяни заявили, нібито три безпілотники вночі атакували нафтопровід "Дружба"

За словами губернатора російської Брянської області Олександра Богомаза, окупанти нібито відбили атаку трьох безпілотників на нафтопровід "Дружба"

Джерело: Богомаз у Telegram

Деталі: Богомаз заявив, нібито безпілотники літакового типу запустила Україна, а російські сили ППО їх знищили.

Телеграм-канали Кремля повідомляють, що перші три вибухи в районі нафтопроводу пролунали близько 00:30 в ніч на суботу, ще кілька - через 15 хвилин.

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