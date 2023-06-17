Россияне заявили, якобы три беспилотника ночью атаковали нефтепровод "Дружба"

По словам губернатора российской Брянской области Александра Богомаза, оккупанты якобы отразили атаку трех беспилотников на нефтепровод "Дружба"

Источник: Богомаз в Telegram

Детали: Богомаз заявил, якобы беспилотники самолетного типа запустила Украина, а российские силы ПВО их уничтожили.

Телеграм-каналы Кремля сообщают, что первые три взрыва в районе нефтепровода раздались около 00:30 в ночь на субботу, еще несколько — через 15 минут.

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