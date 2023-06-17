Россияне заявили, якобы три беспилотника ночью атаковали нефтепровод "Дружба"
Суббота, 17 июня 2023, 11:22
По словам губернатора российской Брянской области Александра Богомаза, оккупанты якобы отразили атаку трех беспилотников на нефтепровод "Дружба"
Источник: Богомаз в Telegram
Детали: Богомаз заявил, якобы беспилотники самолетного типа запустила Украина, а российские силы ПВО их уничтожили.
Телеграм-каналы Кремля сообщают, что первые три взрыва в районе нефтепровода раздались около 00:30 в ночь на субботу, еще несколько — через 15 минут.
Реклама:
ВИДЕО ДНЯ