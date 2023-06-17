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Россияне заявили, якобы три беспилотника ночью атаковали нефтепровод "Дружба"

Роман ПетренкоСуббота, 17 июня 2023, 11:22
Россияне заявили, якобы три беспилотника ночью атаковали нефтепровод Дружба
фото иллюстративное нефтепровода дружба, губернатор брянской области

По словам губернатора российской Брянской области Александра Богомаза, оккупанты якобы отразили атаку трех беспилотников на нефтепровод "Дружба"

Источник: Богомаз в Telegram

Детали: Богомаз заявил, якобы беспилотники самолетного типа запустила Украина, а российские силы ПВО их уничтожили.

Телеграм-каналы Кремля сообщают, что первые три взрыва в районе нефтепровода раздались около 00:30 в ночь на субботу, еще несколько — через 15 минут.

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Темы: Росcиявойнанефть
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