У Путина решили, что выполнили задачу "демилитаризации" Украины

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что задача страны-агрессора по мифической "демилитаризации" Украины якобы уже во многом выполнена.

Источник: Песков в интервью RT Arabic, сообщает пропагандистское агентство ТАСС

Прямая речь: "Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО (специальной военной операции, как в РФ называют войну против Украины – ред.). И, как вчера сказал [президент России Владимир] Путин, одной из задач была демилитаризация Украины.

Фактически эта задача во многом выполнена. Все меньше и меньше своего оружия Украина использует. И все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада".

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Детали: Песков также заявил, что страны НАТО под руководством США якобы все больше "влезают" в "конфликт", то есть в защиту Украины от захватнической войны РФ.

Прямая речь: "Страны Запада, а именно Североатлантического альянса под руководством того же Вашингтона, все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт. Они вмешиваются в этот конфликт и становятся стороной конфликта. Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени. Это приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряженной, непредсказуемой. И, конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности людей в Донбассе и безопасности РФ".

Что предшествовало: 16 июня Путин заявил, что "у России есть полное право считать поставленную задачу денацификации Украины одной из ключевых".

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13 июня Путин сделал противоречивое заявление о целях нападения России на Украину: они у него одновременно и меняются, и не меняются. Тогда же он заявил, что вопрос "демилитаризации" Украины продолжает стоять "в практическом плане".

В оправдание прямого вторжения на украинскую территорию в феврале 2022 года Кремль заявлял о задачах "денацификации и демилитаризации" Украины. После этого условные "цели СВО" для оправдания войны с Украиной неоднократно менялись в риторике оккупантов.