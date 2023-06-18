Блинкен прибыл в Китай с официальным визитом

Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен прибыл в Пекин в воскресенье с официальным визитом.

Источник: Reuters

Детали: Издание отмечает, что Блинкен стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за последние пять лет.

По данным Reuters, ожидается, что во время своего пребывания в Китае до понедельника он встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом, ведущим китайским дипломатом Ваном И и, возможно, президентом Си Цзиньпином.

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Кроме того, предполагается, что визит Блинкена может проложить путь для большего количества двусторонних встреч в ближайшие месяцы, в том числе возможных визитов министра финансов США Джанет Йеллен и министра торговли Джины Раймондо.

Он также может подготовить почву для встреч Си и Байдена на многосторонних саммитах в этом году.

Предыстория:

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Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над закрытыми объектами на западе США.

Напомним: Президент США Джо Байден заявил, что хотел бы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в ближайшие несколько месяцев.