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Блинкен прибыл в Китай с официальным визитом

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 06:14
Блинкен прибыл в Китай с официальным визитом
Блинкен, фото: ABC NEWS

Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен прибыл в Пекин в воскресенье с официальным визитом.

Источник: Reuters

Детали: Издание отмечает, что Блинкен стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за последние пять лет.

По данным Reuters, ожидается, что во время своего пребывания в Китае до понедельника он встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом, ведущим китайским дипломатом Ваном И и, возможно, президентом Си Цзиньпином.

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Кроме того, предполагается, что визит Блинкена может проложить путь для большего количества двусторонних встреч в ближайшие месяцы, в том числе возможных визитов министра финансов США Джанет Йеллен и министра торговли Джины Раймондо.

Он также может подготовить почву для встреч Си и Байдена на многосторонних саммитах в этом году.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Президент США Джо Байден заявил, что хотел бы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в ближайшие несколько месяцев.

Темы: СШАКитай
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