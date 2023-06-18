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Німецьке видання спростувало фейк про "Буданова у комі", який цитували росіяни

Роман ПетренкоНеділя, 18 червня 2023, 14:07
Німецьке видання спростувало фейк про Буданова у комі, який цитували росіяни
БУДАНОВ, СКРИНШОТ

Журнал Stern запевнив, що не публікував новину про поранення очільника ГУР Кирила Буданова. Таку інформацію з посиланням на видання поширювали 17 червня російські ЗМІ, пропагандисти та "воєнкори".

Джерело: DW з посиланням на Stern

Дослівно: "Stern не публікував подібної новини. Тож ця історія - не більше ніж відвертий фейк, чергова фальшива новина російських пропагандистів".

Деталі: Далі зазначається, що останній матеріал Stern про Буданова датований 28 лютого цього року. У ньому наводилася думка глави ГУР України щодо того, чи буде Китай постачати зброю Москві.

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17 червня російські ЗМІ та пропагандисти почали "цитувати" Stern, нібито Буданов зазнав травми головного мозку і перебуває в комі.

При цьому росіяни розповідали, що це одне з найкращих видань Німеччини і в ньому "нереально купити публікацію".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ще днями раніше російська пропаганда запустила фейк про нібито влучання ракети в будівлю Головного управління розвідки України і, як наслідок, важке поранення Буданова.
  • У травні російські пропагандисти почали розганяти фейк з посиланням на неназвані джерела, що Залужний дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час начебто ракетного удару на початку травня по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном.
  • В ЗСУ пізніше опублікували відео із Залужним.

Теми: БудановРосіяпропагандаНімеччина
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