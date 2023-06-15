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Роспропаганда вигадала історію про "важко пораненого" Буданова

"Українська правда"Четвер, 15 червня 2023, 18:36
Роспропаганда вигадала історію про важко пораненого Буданова
Ілюстративне фото відомої російської пропагандистки Ольги Скабєєвої, скріншот телеефіру

Російська пропаганда запустила через ЗМІ фейк про нібито влучання ракети в будівлю Головного управління розвідки України і, як наслідок, важке поранення глави ГУР Кирила Буданова.

Джерело: відомий рупор пропаганди "РИА Новости"

Деталі: Видання посилається на таємничого "співробітника російських силових структур", який нібито отримав інформацію від "джерел в українській розвідці".

Повідомляється, що "Буданов був поранений 29 травня під час російського удару по будівлі його відомства" і що "ракета прилетіла в сусідній із Будановим кабінет".

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Але на цьому політ фантазії не був вичерпаний. Пропагандисти написали також, що "після поранення Буданова вивезли гелікоптером на військову базу в польському Жешуві, туди по нього спеціально прилітав евакуаційний американський борт, який доправив главу української розвідки до Німеччини".

Завершується "сенсаційне" повідомлення словами: "Наразі Буданов перебуває в госпіталі в Берліні, він у важкому стані".

"РИА Новости" навіть виклали карти Flightradar, які нібито доводять перевезення "пораненого" розвідника.

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При цьому в день удаваного бомбардування ГУР, 29 травня, наша військова розвідка опублікувала відео, на якому бадьорий Буданов говорить таке: "Хочу вас засмутити: всі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу".

Відео з Будановим ГУР викладало і після цього. Наприклад, 11 червня на записі сидить мовчазний Буданов, явно живий і здоровий, і нагадує українцям, що "плани (контрнаступу - УП) люблять тишу".

Передісторія:

  • У травні російські пропагандисти почали розганяти фейк з посиланням на неназвані джерела, що Залужний дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час начебто ракетного удару на початку травня по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном.
  • В ЗСУ опублікували відео із Залужним, щоб розвіяти брехню роспропаганди.

Теми: БудановпропагандаРосія
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