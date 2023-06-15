Роспропаганда вигадала історію про "важко пораненого" Буданова
Російська пропаганда запустила через ЗМІ фейк про нібито влучання ракети в будівлю Головного управління розвідки України і, як наслідок, важке поранення глави ГУР Кирила Буданова.
Джерело: відомий рупор пропаганди "РИА Новости"
Деталі: Видання посилається на таємничого "співробітника російських силових структур", який нібито отримав інформацію від "джерел в українській розвідці".
Повідомляється, що "Буданов був поранений 29 травня під час російського удару по будівлі його відомства" і що "ракета прилетіла в сусідній із Будановим кабінет".
Але на цьому політ фантазії не був вичерпаний. Пропагандисти написали також, що "після поранення Буданова вивезли гелікоптером на військову базу в польському Жешуві, туди по нього спеціально прилітав евакуаційний американський борт, який доправив главу української розвідки до Німеччини".
Завершується "сенсаційне" повідомлення словами: "Наразі Буданов перебуває в госпіталі в Берліні, він у важкому стані".
"РИА Новости" навіть виклали карти Flightradar, які нібито доводять перевезення "пораненого" розвідника.
При цьому в день удаваного бомбардування ГУР, 29 травня, наша військова розвідка опублікувала відео, на якому бадьорий Буданов говорить таке: "Хочу вас засмутити: всі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу".
Відео з Будановим ГУР викладало і після цього. Наприклад, 11 червня на записі сидить мовчазний Буданов, явно живий і здоровий, і нагадує українцям, що "плани (контрнаступу - УП) люблять тишу".
Передісторія:
- У травні російські пропагандисти почали розганяти фейк з посиланням на неназвані джерела, що Залужний дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час начебто ракетного удару на початку травня по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном.
- В ЗСУ опублікували відео із Залужним, щоб розвіяти брехню роспропаганди.