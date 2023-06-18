Немецкое издание опровергло фейк о "Буданове в коме", который цитировали россияне
Журнал Stern заверил, что не публиковал новость о ранении главы ГУР Кирилла Буданова. Такую информацию со ссылкой на издание распространяли 17 июня российские СМИ, пропагандисты и "военкоры".
Источник: DW со ссылкой на Stern
Дословно: "Stern не публиковал подобной новости. Поэтому эта история - не более чем откровенный фейк, очередная фальшивая новость российских пропагандистов".
Детали: Далее отмечается, что последний материал Stern о Буданове датирован 28 февраля этого года. В нем приводилось мнение главы ГУР Украины относительно того, будет ли Китай поставлять оружие Москве.
17 июня российские СМИ и пропагандисты начали "цитировать" Stern, якобы Буданов получил травму головного мозга и находится в коме.
При этом россияне рассказывали, что это одно из лучших изданий Германии и в нем "нереально купить публикацию".
Напомним:
- Еще днями ранее российская пропаганда запустила фейк о якобы попадании ракеты в здание Главного управления разведки Украины и, как следствие, тяжелое ранение главы ГУР Кирилла Буданова.
- В мае российские пропагандисты начали разгонять фейк со ссылкой на неназванные источники, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения во время якобы ракетного удара в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном.
- В ВСУ позже опубликовали видео с Залужным.