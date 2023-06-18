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Немецкое издание опровергло фейк о "Буданове в коме", который цитировали россияне

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 июня 2023, 14:07
Немецкое издание опровергло фейк о Буданове в коме, который цитировали россияне
БУДАНОВ, СКРИНШОТ

Журнал Stern заверил, что не публиковал новость о ранении главы ГУР Кирилла Буданова. Такую информацию со ссылкой на издание распространяли 17 июня российские СМИ, пропагандисты и "военкоры".

Источник: DW со ссылкой на Stern

Дословно: "Stern не публиковал подобной новости. Поэтому эта история - не более чем откровенный фейк, очередная фальшивая новость российских пропагандистов".

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Детали: Далее отмечается, что последний материал Stern о Буданове датирован 28 февраля этого года. В нем приводилось мнение главы ГУР Украины относительно того, будет ли Китай поставлять оружие Москве.

17 июня российские СМИ и пропагандисты начали "цитировать" Stern, якобы Буданов получил травму головного мозга и находится в коме.

При этом россияне рассказывали, что это одно из лучших изданий Германии и в нем "нереально купить публикацию".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • Еще днями ранее российская пропаганда запустила фейк о якобы попадании ракеты в здание Главного управления разведки Украины и, как следствие, тяжелое ранение главы ГУР Кирилла Буданова.
  • В мае российские пропагандисты начали разгонять фейк со ссылкой на неназванные источники, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения во время якобы ракетного удара в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном.
  • В ВСУ позже опубликовали видео с Залужным.

Темы: БудановРосcияпропагандаГермания
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