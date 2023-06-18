Немецкое издание опровергло фейк о "Буданове в коме", который цитировали россияне

Журнал Stern заверил, что не публиковал новость о ранении главы ГУР Кирилла Буданова. Такую информацию со ссылкой на издание распространяли 17 июня российские СМИ, пропагандисты и "военкоры".

Источник: DW со ссылкой на Stern

Дословно: "Stern не публиковал подобной новости. Поэтому эта история - не более чем откровенный фейк, очередная фальшивая новость российских пропагандистов".

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Детали: Далее отмечается, что последний материал Stern о Буданове датирован 28 февраля этого года. В нем приводилось мнение главы ГУР Украины относительно того, будет ли Китай поставлять оружие Москве.

17 июня российские СМИ и пропагандисты начали "цитировать" Stern, якобы Буданов получил травму головного мозга и находится в коме.

При этом россияне рассказывали, что это одно из лучших изданий Германии и в нем "нереально купить публикацию".

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